“Eso que narra es falso”: María Pardo sobre videos de Nicolás Petro ante la Fiscalía

Caracol Radio contactó a María Antonia Pardo, quien estuvo en la dirección de comunicaciones de la pre-campaña presidencial de Gustavo Petro, sobre los videos de Nicolás Petro ante la Fiscalía por supuestos dineros irregulares que habrían ingresado a la campaña presidencial.

Ante esto, Pardo señaló que “Nicolás dice en esa declaración en la que buscaba un principio de oportunidad que luego de una reunión que yo organicé, el señor Christian Daes empezó a financiar la campaña. Eso no ocurrió porque yo no estuve al lado del presidente en campaña. Yo me retiré en diciembre de 2021 de la dirección de comunicaciones, antes de que iniciara la campaña de manera oficial para aceptar el cargo de gerente del Pacto Histórico en el Atlántico para la lista cerrada a Cámara”.

Sumado a esto, la mujer continúo diciendo que “no” estuvo en ninguna reunión con el presidente, su hijo y el empresario Christian Daes.

“Eso que narra Nicolás es falso. Y hasta donde yo tengo entendido, o por lo menos eso es lo que yo puedo decir que me consta, es que el señor Christian Daes, que es mi amigo hace muchos años, financió el funcionamiento de mi equipo de comunicaciones durante la precampaña, pero no tuvo nada que ver con la campaña”, dijo.

DESACUERDOS CON BENEDETTI

Sobre su relación con el exembajador Armando Benedetti, Pardo indicó que “como lo he dicho públicamente yo me retiré por diferencias profundas con el señor Armando Benedetti. No es cierto que me hayan despedido, yo renuncié. Cuando él llegó a manejar la agenda del candidato y a imponer su punto de vista, yo di un paso al costado para evitar confrontaciones que afectaran al candidato. Nunca tuve nada que ver con manejo de dineros de campaña, ni con financiadores”.

