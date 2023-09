¿Es mejor ser hijo único o tener hermanos? La ciencia responde

La pregunta de si es mejor ser hijo único o tener hermanos es una que ha sido debatida durante siglos. A menudo, las personas tienen opiniones fuertes al respecto, basadas en sus propias experiencias o en las de personas que conocen. Sin embargo, la ciencia también tiene algo que decir sobre el tema.

Ventajas de tener hermanos

Varias investigaciones han arrojado que tener hermanos tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, los niños con hermanos suelen tener mejores habilidades sociales y emocionales, debido a que aprenden a compartir, resolver conflictos y cooperar desde una edad temprana. Además, los hermanos proporcionan apoyo social y emocional, lo que puede ser importante durante los momentos difíciles.

Un estudio publicado en la revista Child Development encontró que los niños con hermanos tenían mejores habilidades sociales que los niños únicos. Los niños con hermanos también eran menos propensos a ser tímidos o retraídos.

Otro estudio, publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology, encontró que los niños con hermanos tenían una mayor autoestima que los niños únicos y eran más propensos a sentirse apoyados y aceptados por sus padres.

Ventajas de ser hijo único

Aunque tener hermanos tiene muchas ventajas, también hay algunas de ser hijo único. Por ejemplo, los hijos únicos suelen tener más tiempo de atención de sus padres. Además, suelen ser más independientes y autosuficientes.

Un estudio publicado en la revista Journal of Family Issues encontró que los hijos únicos tenían un mayor coeficiente intelectual que los niños con hermanos; también, que eran más propensos a tener éxito en la escuela.

Otro estudio, publicado en la revista Journal of Child Development, encontró que eran más propensos a ser creativos y a tener un sentido de propósito en la vida.

Incluso, los psicólogos destacan que los hijos únicos tienden a ser más ordenados, responsables, aplicados y estar mejor adaptados a la soledad, ya que para ellos esta última no tiene connotaciones negativas como de falta de apoyo o comprensión.

¿Cuál es mejor?

La respuesta a la pregunta de si es mejor ser hijo único o tener hermanos no es sencilla. Ambos tienen ventajas y desventajas. La mejor opción para una familia individual dependerá de una serie de factores, como las preferencias de los padres, el estilo de vida de la familia y las circunstancias personales.

¿Qué opinan los expertos?

Los expertos en psicología y desarrollo infantil están de acuerdo que los dos casos tienen cosas por resaltar. Sin embargo, también coinciden en que la calidad de las relaciones familiares es más importante que el tamaño de la familia.

La psicóloga Nancy Darling, profesora de psicología en la Universidad de Vanderbilt, señala que los niños con hermanos que tienen relaciones positivas con sus hermanos suelen tener mejores resultados en la vida.

La psicóloga Susan Newman, autora del libro The Case for the Only Child, señala que los hijos únicos suelen ser más independientes y autosuficientes que los niños con hermanos.

En conclusión, tener o no tener hijos es una decisión personal. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es que los padres decidan lo que sea mejor para su familia individual.