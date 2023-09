Johan Rojas y su rol en La Equidad: Soy el que le da la pausa al equipo y el atrevido

Johan Rojas ha sido uno de los jugadores más destacados en La Equidad en lo que va del campeonato e incluso fue elegido como el jugador del mes de agosto del fútbol colombiano. El paisa de 21 años, estuvo en los micrófonos de El Vbar Caracol de Caracol Radio, hablando sobre sus inicios como futbolista y gran rendimiento en el equipo bogotano.

Rojas ha sido titular en la mayoría de encuentros con el equipo capitalino. Ha disputado 11 partidos en lo que va del semestre y ha logrado anotar en dos ocasiones, además de dar una asistencia. El jugador antioqueño mencionó que su gran cualidad es ser el jugador diferente, el atrevido: “Soy como el que le da la pausa al equipo, y el atrevido. He marcado la diferencia y es lo que me ha llevado a que el profesor me dé un espacio en el equipo. Creo que soy atrevido y bueno en el uno contra uno”.

La media distancia: Me lo piden mucho, por mis características. Me gusta también, apenas veo un espacio me gusta rematar al arco.

Cómo llegó a la Equidad: Llego a la sub 20, hago buenas presentaciones, le gustó al profe y he ido teniendo oportunidades gracias a dios.

¿En qué equipo le gustaría jugar? Soy paisa, creo que en un equipo de Medellín.

