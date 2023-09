Robert Mejía explica cómo fue su golazo ante Águilas: Fue virtud de la técnica y potencia

Robert Mejía, volante de Nacional y autor de uno de los mejores goles del año en el fútbol colombiano, dialogó con El VBar Caracol, donde se refirió a su anotación ante Águilas Doradas que le dio la vuelta al mundo y a la actualidad del equipo antioqueño, además de la idea del brasileño William Amaral.

“Muy contento por el gol, hacer un gol de esa magnitud, para uno como futbolista es muy especial porque marca tu carrera y más que estén diciendo que puede pelear premios a nivel internacional y en el fútbol colombiano”, declaró Mejía de su soberbio golazo, el 0-2 parcial en el juego de Copa Colombia.

¿Lo había intentado?

“Sí, lo intenté cuando estaba en el Once Caldas contra América de Cali, en un acción muy similar, pero en ese caso pegó en el travesaño”.

¿Cómo fue?

“Cuando Dorlan (Pabón) recupera el balón, el balón me queda a mí, yo no tenía opciones, una era conducir y la otra era pegarle al arco, cuando alcé la cabeza, vi al arquero un poco afuera, pero creo que no estaba tan afuera, fue la virtud de la técnica y la potencia con la que se fue el balón. Cuando alzó la cabeza el portero y yo intercambiamos miradas, él leyó mi intención de rematar al arco, creo que fue más virtud mía”.

¿Fue mejor su gol o el de Cristian Barrios?

“La verdad yo pienso que el mío por el grado de dificultad, son goles que normalmente en el fútbol no se ven. Yo creería que el mío es mejor, sin demeritar lo que hizo el América de Cali, que fue un gol muy bonito por sus toques”.

¿Entrena esos remates?

“Antes de que yo llegara a Nacional estaba haciendo personalizado, tengo esa virtud de hacer una buena distancia, no sabía que iba a llegar a Nacional, pero ya venía con algo de trabajo de media distancia. También lo he aprendido mucho, porque estoy trabajando con psicológo personal donde hablamos de arriesgar, de ser diferente, de tomar decisiones sin arriesgar al grupo”.

¿Ya pensaba tirar al arco?

“Cuando recupero el balón, yo miro las opciones, no tenía nadie por delante, creo que Eric (Ramírez) me estaba marcando la diagonal, pero nunca lo vi. Creo que tomé la mejor decisión, creo que el gesto y la técnica con la que iba el balón fue impresionante”.

¿Qué pasó después del 4-1 con América?

“La verdad, estoy muy sorprendido con Nacional, el equipo, es un equipo que sabe pasar la página muy rápido. Después del partido aceptamos la derrota, que perdimos, pasamos la página y nos enfocamos en Águilas”.

¿Cómo es el camerino de Nacional?

“El camerino desde que llegué es un camerino con una energía muy positiva, todos los compañeros saben cuál es el camino para poder llegar a cumplir este objetivo. Estamos muy tranquilos y enfocados en trabajar, estamos enfocados en jugar una semifinal de Copa y entrar a los ocho”.

¿El hincha puede confiar en este Nacional?

“Hemos pasado momento muy dificiles contra equipos que no deberíamos perder, porque son clásicos. Pero de esos partidos que no la pasamos bien aprendimos muchas cosas para los cuadrangulares, estoy seguro que no vamos a volver a cometer esos errores. A la hinchada los invito que nos acompañen, porque este equipo va a lograr cosas muy positivas”.

¿Qué les dice Amaral?

“Al profe Amaral le gusta un juego de posesión, tenemos jugadores que tienen una habilidad en el parte delantera muy fuerte, que tienen un 1-1 muy fuerte, para cuando no tengamos el balón y estemos en zona baja, también sabemos contragolpear porque tenemos jugadores muy rápidos. La idea del profe es siempre tener el balón y en ataque sumar muchos jugadores para hacer muchos goles”.