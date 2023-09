Selección Colombia: se confirma sensible baja para partidos ante Uruguay y Ecuador

Selección Colombia (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

Difícil panorama en la defensa de la Selección Colombia de cara a los próximos duelos de la Eliminatoria al Mundial frente a Uruguay y Ecuador, rivales directos por la clasificación. Desde Italia confirman que Jhon Janer Lucumí, uno de los hombres clave en el esquema del entrenador Néstor Lorenzo, sufrió una lesión que lo tendrá por fuera de las canchas varias semanas.

Lucumí sufrió una molestia en el recto femoral derecho durante el partido de Bolonia ante Napoli por la fecha 5 de la Serie A. El defensor prendió las alarmas y se preveía una lesión de largo alcance que se confirmó luego de las pruebas médicas a las que fue sometido. Radiobolognauno.it confirmó que, tras los exámenes, se determinó que tendrá por lo menos un mes de recuperación para volver a las canchas. La lesión es de primer grado en la unión miotendinosa del recto femoral derecho.

Si bien el club no ha entregado el parte médico oficial, dentro del club manejan cierto hermetismo y eso ratificaría la gravedad de la lesión. Thiago Motta, entrenador del club, no se ha referido a la situación del colombiano en ruedas de prensa, así como tampoco lo ha hecho con relación al austriaco Stefan Posch. El manejo médico del problema de Lucumí es de cuidado, ya que hay riesgo de convertirse en recurrente si no se hace un debido proceso de rehabilitación.

Lorenzo, sin su pareja titular de centrales

El técnico argentino debe estar analizando cuidadosamente la situación de la defensa, ya que para enfrentar a Uruguay en Barranquilla (12 de octubre) y Ecuador en Quito (17 de octubre), no podrá contar con la pareja de centrales con la que inició las clasificatorias: Jhon Lucumí-Yerry Mina.

En el caso de Mina, sintió un dolor en su pierna izquierda durante el partido ante Chile disputado en Santiago que lo obligó a pedir el cambio antes de los 25 minutos de compromiso. Desde entonces, el defensor de 29 años se encuentra en rehabilitación y no ha podido sumar minutos con la Fiorentina, por lo tanto, está casi que descartado para la convocatoria que entregará Lorenzo la próxima semana.

Ante esto, se presentan algunas alternativas y lo más probable es que la dupla titular ante los uruguayos y los ecuatorianos sea la conformada por Davinson Sánchez (Galatasaray) y Carlos Cuesta (Genk). Por su parte, en la nómina de disponibles, Andrés Llinás (Millonarios), podría regresar a la Selección, así como Alexis Pérez (Giresunspor de Turquía) o incluso podría haber una sorpresa del fútbol colombiano. Yerson Mosquera, Rafa Pérez o los Sub-20 Kevin Mantilla y Fernando Álvarez, también entrarían en consideración.