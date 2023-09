Denuncian posible riesgo en manejo de muestras de laboratorio en tres EPS en Boyacá

Tunja

Maryuri Camacho, veedora de la Mesa Departamental de Participación, Control y Corresponsabilidad Social de Boyacá, denunció en Caracol Radio, presuntas irregularidades que se estarían presentando en la toma, transporte y procesamiento de muestras de laboratorio particularmente en tres EPS que operan en Boyacá.

Según Camacho, las EPS Coosalud, Cajacopi y Nueva EPS son las más cuestionadas.

“Lo que nos preocupa es cómo se están generando la toma y el proceso de muestras de laboratorio para usuarios acá en Boyacá de tres EPS en concreto que son, Coosalud, Cajacopi y Nueva EPS, Nueva EPS lo hace a través de Famedic, Nueva EPS contrata a Famedic y Famedic contrata al laboratorio para la toma y procesamiento de muestras, hemos detectado en las visitas que he realizado a tres municipios, Duitama, Sogamoso y Tunja, que las muestras hacen un recorrido antes de llegar al laboratorio final para su procesamiento, estamos hablando de que muestras tomadas por ejemplo en Sogamoso, las recogen en varios sitios y las llevan a las sedes de esos laboratorio a las 10:30 de la mañana (…) en Duitama hacen el mismo proceso interno, luego llegan a Tunja el cual ha hecho lo mismo con sus propias muestras y de ahí salen a Bogotá, están llegando a medianoche a Bogotá, una muestra que si es tomada a las 6 de la mañana llevaría más de 12 horas de recorrido para llegar a Bogotá”, explicó la veedora.

#Video 1 | Maryuri Camacho, veedora de salud que hace parte de la Mesa Departamental de Participación, denuncia que en las EPS @Coosalud_, @CajacopiEps y @NuevaEPSOficial se estarían presentado posibles irregularidades en la toma y procesamiento de muestras de laboratorio. pic.twitter.com/PMDOJuV2g1 — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 25, 2023

Afirmó que la preocupación radica en la manipulación de dichas muestras e incluso el mismo transporte.

“Nosotros hicimos la visita al laboratorio volcán en Tunja y lo que vivimos fue un cuarto donde de piso a techo estaban llenos de neveras de icopor de todos los tamaños y se supone que son blancos, habían grises, negras, yo creo que por el uso (…) ahí son embaladas las muestras que se toman para que sean llevadas a Bogotá (…) por ejemplo en Chiquinquirá que no hay sede de este laboratorio, las muestras tienen un recorrido dentro del municipio porque – El mensajero – como ellos lo llaman, las recoge de varias IPS y luego a las 10:30 son llevadas para Bogotá por un transporte público de pasajeros, cómo es posible que una flota de pasajeros tenga la precaución para hacer este recorrido de estas muestras, cualquier conductor, al que le toque el turno es el que lleva las muestras hacia Bogotá”, indicó.

#Video 2 | "El resultado de estas muestras no es fiable" afirma Maryuri Camacho, veedora de salud en Boyacá y explica que las muestras de laboratorio no tienen una trazabilidad que garantice efectividad en el diagnóstico. @SSaludBoyaca @GobBoyaca @MinSaludCol pic.twitter.com/1u53EcaEBf — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 25, 2023

Aseguró que, en este sentido, los resultados de muchas pruebas tomadas por estas EPS, no serían fiables para un diagnóstico acertado.

“Los resultados no son fiables, no hay un diagnóstico acertado por parte del funcionario de la salud si se toman de base estos resultados, los exámenes de laboratorio son el abrebocas para diagnosticar una enfermedad, pero si no tenemos confiabilidad, no es viable el resultado, cómo se va a tener la certeza de que la enfermedad que nos está diagnosticando el profesional de la salud, el especialista, es real, no lo hay. En una prueba de tuberculosis cómo sabemos si es realmente positivo o no, no hay esa fiabilidad de los resultados”, reiteró.

Para finalizar, hizo un llamado a las autoridades de salud para establecer si son o no adecuados los manejos dados por estas entidades prestadoras y el laboratorio contratado.

“Nosotros hacemos un llamado de atención tanto a la Secretaría de Salud como al Ministerio y a la Súpersalud para que se investigue, para que nos dé a nosotros los boyacenses esa certeza de que nuestra salud está en buenas manos”, dijo.

#Video 3 | En medio de la denuncia sobre el riesgo que puede correr la salud de los boyacenses, la veedora hizo un llamado a las autoridades. @SSaludBoyaca @MinSaludCol @Supersalud pic.twitter.com/hfQwiJSLBN — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 25, 2023

“Por qué las EPS no contratan con las ESE municipales, por qué no se contrata con los hospitales regionales si tenemos unos excelentes hospitales como el Hospital Regional de Moniquirá que ha evolucionado bastante o por qué no se contrata con el Hospital Universitario San Rafael de Tunja (...) es lamentable lo que está pasando con los laboratorios”, cuestionó.