Eje de la Tierra se está inclinando y los humanos tienen responsabilidad: conozca la razón

Antes que nada, lo primero que hay que saber es que el eje de rotación de la Tierra es la línea imaginaria sobre la cual gira este planeta en su movimiento. Gracias a esto, existe el paso del día a la noche, la formación de corrientes oceánicas, las estaciones y vientos. A esto, hay que sumar que el año 2023 va directo a convertirse en el más caluroso en la historia, según el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea.

De acuerdo con los expertos, todo se genera como consecuencia de las altas temperaturas y para agregar al listado de cambios en el mundo, el mismo eje de la Tierra se esté inclinando.

De acuerdo con una investigación publicada en 2023 por Ki-Weon Seo y sus colegas en Geophysical Research Letters, los seres humanos han bombeado tanta agua del suelo subterránea que provocaron que el eje esté cambiando su comportamiento.

Entre 1993 y 2010, esta actividad se incrementó y por consiguiente, aumentó el nivel de mar provocando que los polos se desplazaran cerca de 2.6 pies, es decir 0.79 metros.

“Cada masa que se mueve sobre la superficie de la Tierra puede cambiar el eje de rotación”, comentó Ki-Weon Seo en el medio Nature News.

¿Cómo se llegó a la conclusión?

Para llegar a este afirmación, los investigadores usaron un modelo informático para observar los efectos de diferentes factores en el desplazamiento de los polos. Así las cosas, al no incluir la eliminación de aguas subterráneas en el modelo, las predicciones no coincidieron con el nivel de cambio.

Ahora bien, al considerar la cantidad de agua bombeada, más de dos billones de toneladas entre los años mencionados anteriormente, el modelo se ajustaba a las observaciones del mundo real.

“El número exacto de agua bombeada no importa, lo que sí es el volumen es tan grande que puede impactar a la deriva polar de la Tierra”, indicó Manoochehr Shirzaer, geofísico de Virginia Tech citado por New Scientist.

¿Cómo se produjo esta inclinación?

Tenga presente que el eje de rotación de la Tierra siempre ha tenido una leve inclinación, por lo que las acciones humanas como el consumo excesivo de agua subterránea y el derretimiento de los glaciares a raíz del calentamiento global han acelerado de manera considerable su desplazamiento.

Este comportamiento de la masa de agua en la Tierra podría conllevar a un impacto directo en la rotación más pronunciaso, a pesar de que anualmente este tiende a cambiar por factores externos diferentes a la influencia humana.

Efectos de la inclinación

Si bien el desplazamiento no ha sido lo suficientemente grande para tener un efecto directo sobre las estaciones, esto podría conllevar a otras consecuencias en “patrones y variaciones mínimas del giro del planeta que son claves para los sistemas de navegación por satélite que guían a aviones, misiles y aplicaciones de mapas, según se mencionó en un artículo del diario The New York Times.