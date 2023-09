¿Como votar por Linda Caicedo al Premio Puskás de la FIFA?

Linda Caicedo, estrella de la Selección Colombia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mark Metcalfe - FIFA

Linda Caicedo fue incluida entre los 10 nominados al mejor gol en los Premios Puskás de la FIFA, por su golazo a Alemania durante el pasado Mundial de Australia y Nueva Zelanda. El ganador del premio se definirá por votación ¿Cómo votar por la vallecaucana?

Las votaciones se realizarán únicamente a través de la página web de la Federación Internacional de Fútbol Asociado; no obstante, para ello cada persona debe estar registrada en el portal, algo que podrá hacer con su corre electrónico. Regístrese aquí.

Una vez registrados, los usuarios deberán dirigirse a la sección del Premio Puskás, ahí se encontrarán los 10 tantos nominados, donde podrán repasarlos todos. Para votar por la vallecaucana solo bastará con darle clic en el número uno.

La FIFA no establece hasta cuándo se encontrarán abiertas las votaciones y cuando será la fecha de entrega de sus premios; para votar por la colombiana como mejor jugadora del mundo en los Premios The Best, hay que seguir unos pasos similares.

Todos los nominados

Alvaro Barreal (Argentina)

Linda Caicedo (Colombia)

Julio Enciso (Paraguay)

Seong-jin Kang (Corea del Sur)

Sam Kerr (Australia)

Brian Lozano (Uruguay)

Guilherme Madruga (Brasil)

Ivan Morante (España)

Nuno Santos (Portugal)

Askhat Tagybergen (Kazajistán)

Beatriz Zaneratto (Brasil)

Otros reconocimientos para Linda

Además de haber ganado el premio al mejor gol del Mundial y haber sido nominada al Puskás, Linda Caicedo ha sido nominada al premio The Best de la FIFA a mejor jugadora del mundo y al Balón de Oro de la revista France Football, en la misma categoría.