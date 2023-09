Serían tres los colegios que monitorea Gestión de riesgo en Tunja

Tunja

Luego del colapso de uno de los muros del colegio INEM en Tunja sobre la carrera 14, Caracol Radio buscó al secretario de Educación, José Alberto Moreno, para conocer las acciones que se han adelantado desde la Administración municipal para mitigar la emergencia, teniendo en cuenta que la comunidad del sector, denunció que la estructura que aún se mantiene en pie también está en riesgo.

El funcionario le confirmó a Caracol que antes de que termine el mes de septiembre se instalará un cerramiento provisional y, además, se garantizará la seguridad en la zona por cuenta de la Policía Metropolitana que ubicará un puesto de vigilancia alterno. Así explicó Moreno la emergencia que se presentó en la Institución educativa, los compromisos que asumieron y las posibles causas del colapso.

“Nosotros nos habíamos comunicado con el colegio hace 20 días, la oficina de riesgos estuvo allí hace unos 10 días y se habían hecho unos análisis, aunque no se tenía previsto técnicamente lo que pasó”, afirmó.

Aseguró que el muro tenía algunas afectaciones menores y los sismos de la última semana afectó aún más la estructura. “La red de sismos del sábado fueron muy fuertes y el domingo afectaron una parte del muro, un tramo de unos 20 metros que cayó, algunos ladrillos cayeron sobre un vehículo que estaba estacionado en la mitad de la vía pública, afortunadamente no hubo ninguna lesión para un ser humano que lamentar, posteriormente nos desplazamos con Gestión de Riesgos y estuve directamente ayudando y apoyando el tema porque fue necesario intervenir cerca de 150 metros, ahora estamos esperando otro dictamen de riesgos, es probable que debamos intervenir casi todo el muro”, explicó.

“Estuvimos con el rector organizando un plan de contingencia, nos reunimos con el comandante de la policía, el coronel Forero, que nos va a ayudar mucho en el tema mientras que se coloca el muro, establecimos un puesto de vigilancia alterno (…) vamos a estar también con la comunidad educativa mirando las soluciones al tema y los planes de contingencia, señalizando el sector y buscando que no se incrementen las afectaciones al entorno”, aseguró.

El secretario explicó el estado actual del resto de la estructura.

“Ayer estuvimos en la parte frontal, la que queda en la entrada principal del colegio, ese muro sí tiene reforzamiento especial que no ameritará intervención, pero el concepto final nos lo da la oficina de riesgos y ahí se determinará lo que se debe intervenir, aquí debemos ser muy cautelosos, hay que ir en exceso y no en defecto (…) un poco más del 30% del muro afectado quedará en pie según me informaba ayer una ingeniera experta en el tema, vamos a coordinar con riesgos para evitar cualquier mal o cualquier situación, si es necesario seguirlo interviniendo y derribarlo, si cabe la palabra, de manera planeada y programada”, aclaró.

Para finalizar, el secretario reveló que serían dos instituciones educativas más las que actualmente están siendo monitoreadas porque también presentan alguna afectación, al parecer, producto de los mismos sismos que se han presentado.

“Hay otro sector que está visitando la oficina de riesgos, la Institución Rural, ahí hay un muro muy pequeño, pero también tiene unas dificultades y estamos en esta semana desplegando nuestros profesionales para hacer un levantamiento, por ahora, en concreto, tenemos una dificultad en ese lugar y una que no era tan delicada en el parque Pinzón (la Normal Santiago de Tunja), allí también tenemos que hacerle una revisión con expertos (…) lo hemos venido monitoreando”, finalizó.