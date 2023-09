Caso Ana María Serrano: madre de su exnovio pide justicia “es un joven honorable”

Este miércoles 20 de septiembre, Erika Romero, madre de Allan Gil, publicó un video en el que pide justicia para su hijo, quien fue detenido el pasado 16 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, municipio del central Estado de México, por presuntamente asesinar a su expareja Ana María Serrano.

Según se ha podido conocer, los hechos habrían ocurrido el 12 de septiembre en la vivienda de la joven de 18 años que dos meses atrás había empezado sus estudios de medicina para alcanzar su sueño de ser cardióloga.

María Ximena Céspedes, madre de Ana María Serrano, aseguró que su hija fue víctima de feminicidio por parte de su exnovio, con quien había tenido una relación de un año y medio. Aunque aún no se ha podido conocer la causa de la muerte, se descartó que fuera un suicidio, como lo quiso hacer creer Allan.

En 6AM de Caracol Radio, Céspedes narró cómo fue lo sucedido y los mensajes extraños que recibió supuestamente por parte de su hija. Al momento de los hechos, los padres de la joven se encontraban de viaje celebrando su aniversario y Ana María decidió quedarse por sus estudios.

En horas de la tarde, tipo 3:30 p. m., Céspedes se comunicó vía chat con Ana María Serrano y todo estaba bien. Sin embargo, más tarde, intentó comunicarse a través de una llamada que nunca fue contestada y luego, recibió un mensaje “extraño” de su celular, por lo que se comunicó con un vecino, quien la encontró sin vida alrededor de las 6:00 p. m.

“La muchacha se fue como a las cuatro, entonces pudo ser en un lapso entre las 4 o 6, la investigación nos dirá. El perro lo conocía, entonces él podía entrar sin ningún problema, no sabemos si ella le abrió o él entró por detrás, esas cosas espero saberlas pronto”, dijo su madre,

Mensaje de la mamá de Allan Gil

En el video, la madre del joven manifestó que está en contra de la violencia y que al igual que todos pidió justicia en este caso. Además, mencionó los valores y atributos destacados de su hijo:

“Somos la familia Gil Romero. Allan es un joven de apenas 18 años, quien nos conoce sabe que Allan es una persona honorable, respetuosa, buen hijo, excelente hermano, gran amigo, un estudiante con honores, fue el primer promedio de la generación, es deportista de corazón, siendo seleccionado del Estado de México.

No obstante, lo que llamó la atención de sus palabras fue que lamentó el hecho y reflexionó sobre la importancia de prestar atención a las señales de los hijos:

“Este caso es muy lamentable, nos da la oportunidad de voltear a ver a nuestros hijos que nos piden señales de ayuda. Les pido por favor no transformar este dolor en una oportunidad mediática, que lean con discreción las noticias, cuestionen todo lo que ven en las redes sociales. Pido justicia, justicia para Allan”.

Supuesto suicidio de Ana María Serrano

De acuerdo con las declaraciones de la madre de Ana María Serrano, lo primero que tuvo que hacer la Fiscalía fue demostrar que no fue un suicidio, debido a que algunos elementos de la escena del crimen lo hacían ver, más los mensajes de despedida que recibieron de ella.

“Luego de recibir los mensajes, ahí entró el vecino en menos de tres minutos, él ya no estaba ahí, pero él de alguna manera, eso lo tendrá que demostrar la Fiscalía, mandó esos mensajes a posterior, Ana María ya no estaba con vida cuando lo hizo y solo me los mandó a mí”.

Sobre si ya se había presentado algún caso de agresión por parte del joven, la madre dijo que en ningún momento Ana María manifestó que el chico fuera violento, fue hasta el lunes pasado que le avisó a sus amigos que los mensajes ya estaban siendo muy pesados, más agresivos y le recomendaron que lo bloquearan.

Lo último que se sabe de este caso es que el lunes 18 de septiembre Allan Gil compareció ante un juzgado, donde se oficializó su captura y se le imputaron cargos por feminicidio. El joven está en un penal local, donde estará a la espera de que se defina su situación jurídica. Se espera que el Ministerio Público y la Fiscalía brinden más pruebas para sostener esta acusación.