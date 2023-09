Ana María Serrano, sobrina del exministro José Manuel Restrepo, fue víctima de feminicidio

Internacional

El 12 de septiembre fue asesinada Ana María Serrando Céspedes, una colombiana de 18 años que vivía en México y hace dos meses había iniciado sus estudios de medicina en la universidad para alcanzar su sueño de ser cardióloga.

Por medio de un video en Instagram, su mamá, María Ximena Céspedes, hizo pública la denuncia, aseguró que su hija fue víctima de un feminicidio, presuntamente por parte de su exnovio Alan Gil Romero, quien se encuentra detenido.

“No solo nos quitó a mi niña, sino la tranquilidad y la libertad. No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día, tememos por nuestra integridad. Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos, no lo haremos hasta que se haga justicia, no quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México”, dijo María Ximena Céspedes.

El exministro de Hacienda y de Comercio, y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo Abondano, era tío de Ana María y la llamaba “Nana”. La recordó en X y manifestó que nunca creyó estar tan cerca de una situación como esta y pidió justicia.