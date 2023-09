“El homicida trató hacer creer que fue un suicidio”: madre de Ana María Serrano

El pasado 12 de septiembre, Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, fue asesinada en su casa, en el municipio de Atizapán, presuntamente a manos de su expareja, informó su madre, Ximena Céspedes, en la red social X, antes Twitter.

Este domingo 17 de septiembre, la Fiscalía General del central Estado de México confirmó la detención del presunto responsable del feminicidio. El joven fue trasladado al Centro Penitenciario Juan Fernández Albarrán, en San Pedro Barrientos, para ser presentado ante un juez, quien decidirá su situación jurídica.

Según se ha podido conocer, Allan “N”, autor del feminicidio, había tenido una relación de un año y medio con Ana María Serrano, hasta que ella decidió ponerle fin en junio del presente año. Además, eran “amigos de toda la vida”, pero tras terminar su relación, el sujeto seguía acosándola con el objetivo de que regresaran.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, María Ximena Céspedes, se refirió a lo sucedido y agradeció el trabajo de las autoridades mexicanas para esclarecer este caso:

“No sabemos bien lo qué pasó dentro de la casa, lo que sí tenemos que hacer es agradecerle a la Fiscalía y al Ministerio Público que han hecho un trabajo maravilloso. Lo que sí quedó muy claro es que sí fue un feminicidio, continúan las investigaciones y no hemos podido entrar a la casa porque es parte de las pruebas que tienen actualmente”.

De acuerdo con las declaraciones de la madre, al momento de los hechos, los padres de la joven se encontraban de viaje celebrando su aniversario y ella estaba sola en su residencia. Ana María Serrano decidió quedarse porque estaba estudiando medicina y además, siempre han vivido en un barrio seguro y sin ningún problema.

“Ella llegó de la universidad como a las 3:30 p. m., a esa hora alcancé a chatear con ella, me dijo que ya llegó a la casa, le dije, perfecto, come y hablamos dentro de un rato. Él ya la estaba molestando desde el sábado de esa semana con más amenazas, pero desafortunadamente no lo sabíamos en ese momento”.

Luego de tener esta conversación, Allan “N”, ingresó al hogar; sin embargo, la Fiscalía no ha revelado más detalles: “Tienen todas las cámaras de seguridad, videos y demás, pero esto es parte de la investigación y tampoco nos han dejado ver”.

María Ximena indicó que intentó comunicarse con su hija a través de una llamada que nunca fue contestada y luego, recibió un mensaje de texto “extraño” de su celular, por lo que se comunicó con un vecino y fue este quien la encontró sin vida cerca de las 6:00 p. m.

Noticia en desarrollo