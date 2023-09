Boyacá Chicó hizo valer la localía y volvio a vencer al Junior en Tunja

Boyacá Chicó venció a un Junior de Barranquilla lleno de cambios en el estadio de La Independencia. Con goles de Chaverra y Alfonzo se impusieron ante un conjunto tiburón que dejó mucho por desear. Con este triunfo, los de Bélmer Aguilar se acercan al grupo de los ocho.

Chicó dominó, Junior se salvó

La primera parte tuvo como dominador al Boyacá Chicó. El conjunto ajedrezado supo cómo manejar el partido a un Junior que estuvo plagado de cambios. Los de Bélmer Aguilar tuvieron la pelota y el dominio del encuentro, sin embargo, les costaba plasmar esa superioridad en el marcador.

Al minuto 2′, llegaría la primera ocasión clara del partido. Berrío recibe un balón filtrado entre plazas y Banguero, alza la cabeza y ve al portero Caicedo adelantado, e intenta un sombrero a 30 metros del arco rival. El balón se escapó por poco.

A los 11′, volvió a llegar el Junior. Fuentes se inventó un remate desde la banda izquierda, intentando bañar al portero ajedrezado. La pelota pegó en el poste y negó el primer gol del conjunto tiburón.

De aquí en adelante, Chicó comenzó a tomar las riendas del partido. Tenía la pelota, generaba peligro y recuperaba rápido, gracias a la imprecisión del Junior y a la presión tras pérdida. Esa superioridad se comenzó a reflejar al minuto 28′, cuándo los locales se pusieron por delante en el marcador.

Después de una seguidilla de tiros de esquina, llegó el centro preciso de Sebastián Tamara para Felix Chaverra. El extremo que había ingresado unos cuántos minutos antes, se alzó en el punto penal, absolutamente sólo, y cabeceó fuerte y a un costado del arco de Mele. Se ponían por delante los dirigidos por Aguilar.

A los 44′, llegó el empate, en el peor momento del Junior. Chicó controlaba el partido y no sufría. Edwin Herrera se inventó un pase cruzado, de lateral a lateral. Fuentes corrió a la espalda de la defensa y definió de primera ante la salida de Caicedo. Lo empataron los tiburones en su peor momento del partido.

Los ajedrezados hicieron valer la localía

La segunda mitad no cambió y la postura se mantuvo de ambos equipos. Boyacá Chicó siguió siendo el claro dominador y no sólo no sufría, si no que llegaba con mucho peligro al arco de Mele. Poco a poco el portero uruguayo comenzó a ser la figura del encuentro.

Al minuto 72′, después de tanto buscarlo, llegaría el 2-1 final para los locales. Devin Alfonzo cazó un rebote en el borde del área y no dudó en sacar un remate potente y esquinado sobre el arco de Mele, que nada pudo hacer para evitar el gol. Después de tanto buscar la victoria, el conjunto de Bélmer Aguilar se quedó con los tres puntos en el estadio de La Independencia.

Siguientes partidos

Con estos tres puntos, Boyacá Chicó finaliza en la casilla 14 del fútbol profesional colombiano. Acumula 14 puntos y se comienza a acercar al grupo de los ocho. En la siguiente jornada, tendrá que recibir a Águilas Doradas el sábado 23 de septiembre.

Por su parte, Junior sigue dentro del grupo de los ocho, pero dependiendo de otros resultados para cerrar la fecha ahí. Acumula 17 unidades y en su siguiente encuentro tendrá que recibir a Deportes Tolima en el Metropolitano. El encuentro será el domingo 24 de septiembre.