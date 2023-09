Delantero de Patriotas aclara lo sucedido con su entrenador en el partido ante Orsomarso

Patriotas logró sacar tres puntos como local ante Orsomarso, en la fecha 12 de la segunda división del fútbol colombiano. Los dirigidos por Matías Risueño consiguieron su cuarto partido en fila sin perder y están a las puertas del grupo de los ocho.

El autor del único gol en el encuentro, Santiago Córdoba, tuvo una acción que, a primera vista, se calificó como bochornosa, ya que, tras anotar el gol del triunfo, le dijo al entrenador: “Sácame ahora”, cosa que ocurrió y, después del cambio, comenzó a tirar y golpear todo a su alrededor.

El delantero paisa de 26 años estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol, en Caracol Radio, para aclarar lo sucedido y pedir perdón por sus acciones.

Córdoba comenzó por aclarar la situación y aseguró que se trató de un malentendido: “Se da una situación de partido en la que él me da una indicación y yo le respondo que sí, que estoy haciendo el trabajo que me está pidiendo. De pronto se confundió porque yo levanté la mano y de pronto fue ese el malentendido. Él ordenó el cambio, que no es porque viniera jugando mal, o por entrenos. Se presentó la situación y creo que fue eso, un malentendido. De pronto pensó que le estaba reclamando porque levanté las manos, pero yo sólo le estaba diciendo que sí, que estaba haciendo lo que él me decía”.

Sobre sus gestos después del gol, el jugador colombiano afirmó que se arrepiente, que no estuvo bien, pero tras dialogar con el entrenador español, todo se solucionó y quedaron en buenos términos: “Mi reacción fue mala, no debí de responder así. El cambio ya se iba a efectuar hubiera hecho el gol o no. La mala acción mía. Fue el golpear lo que me encontrara, pero uno está en el campo y tienes las pulsaciones al 200, el jugador siempre tiene la cabeza caliente y yo no quería salir. No pasó de ahí. Yo hablé con el profe y quedamos en buenos términos”.

“Él tomó la decisión porque dice que tienen que controlar al grupo y es respetable. Si yo estuviese en la posición del profe, hubiese hecho lo mismo. Después le pedí disculpas a él y al grupo. Él lo tomó muy bien y dijo que no era nada personal. Todo quedó ahí, sigo teniendo una buena relación con él. Estamos pensando en meternos a los 8 y poder ascender el otro año”, afirmó Córdoba.

La llegada del entrenador Marías Risueño: La llegada del profe nos ha ayudado mucho. EL grupo ha levantado mucho, tenemos una idea de juego nueva y fresca. Él viene con nuevos conceptos y se ha notado en los últimos partidos. Antes de que llegara estábamos últimos, ahora estamos dentro de los ocho. Se habla de un crecimiento y maginate, como voy a estar peleado yo con alguien que ha aportado tanto al grupo.

