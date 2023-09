Presidente Petro responde acusaciones de General (r) Diaz

Presidente Gustavo Petro en el lanzamiento de la marca país: 'Colombia, país de la belleza'. Foto: Juancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images. / Anadolu Agency

El presidente Gustavo Petro se refirió a las denuncias del general en retiro Ricardo Diaz quien aseguró que fue presionado para adquisición de helicópteros para el Ejército Nacional, y que habría un presunto interés en esta adquisición por parte de la primera dama de la Nación Verónica Alcocer.

El mandatario explico que el general Díaz entró al gobierno nacional, pues él estaba en búsqueda de " gente de las fuerzas armadas que me ayudaría a construir una fuerza pública respetuosa de los derechos de la gente y sin corrupción”.

Según el presidente en este camino ha “encontrado muchos oficiales en este empeño, con algunos me he equivocado, con otros he acertado”.

Aclaró que fue él mismo quien decidió nombrar como viceministro al general (r) Díaz, sin embargo, salió del cargo por algunos informes sobre maltrato al personal laboral y la inconformidad del ministro con sus actuaciones.

Sobre la compra de helicópteros el mandatario aseguró:”pensar que en mi presidencia, antes, ahora o después, pensamos en comprar tres helicopteros italianos para mi oficina es delirante. La plata de la Nación es para la justicia social. El único helicóptero italiano que tiene la presidencia lo compró Duque”.

El presidente aseguró que hay que investigar las compras de armamentos, las transacciones con la gasolina, el posible uso de bienes públicos para transportar cocaína. “La actividad criminal dentro de otros países”.

Sin embargo; dijo que su govienro ha querido dejar unas fuerzas armadas libres de corrupción, respetuosas de la gente , y servidoras del pueblo son la base de la paz y de la construcción de una gran nación.