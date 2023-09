Gobernación del Magdalena consigue ante el OCAD $48.832 millones para ejecución del PAE

Santa Marta

La Gobernación del Magdalena informó que, ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Caribe, Carlos Caicedo Omar, logró que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) tenga alcance a la totalidad de los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados de esta región del país.

Indicaron que fue una decisión unánime de los miembros del OCAD Caribe, que le permite a la Administración ejecutar $48.832 millones, de los cuales, $44.080 millones provienen del Sistema General de Regalías (SGR), y $4.751 millones de recursos propios.

“No solamente es la cobertura de los actuales beneficiarios del PAE, sino que, es el incremento sustantivo de la misma cobertura. Espero que quien me reemplace mantenga ese proyecto vigente, de suerte que ningún niño se quede sin alimentación, pues, es inequitativo que unos pocos en colegios públicos, con las mismas carencias, se estén beneficiando, mientras otros no. Este es un acto de justicia que contribuye a la permanencia y calidad”, especificó Caicedo Omar.

También dijo que “la aprobación nos permite destinar $18.618 millones para ampliar la cobertura actual; tendremos recursos por $13.387 millones para dotar las cocinas escolares de 316 sedes educativas con ollas, estufas, licuadoras, congeladores, neveras, platos, posillos, vasos, utensilios plásticos y metálicos para servir la comida caliente; y $16.826 millones para entregar raciones dobles a instituciones con jornada única. Serán 5 millones de raciones que se suman a las que ya estamos entregando. El proyecto tendrá un tiempo de ejecución de 6 meses”.