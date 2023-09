Play/Pause El Pulso del Fútbol, 14 de septiembre de 2023 46:23 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1694718716654/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la victoria de Atlético Nacional ante Equidad, y la labor del entrenador William Amaral. Juan Felipe dijo: “Yo no sentí nada cuando ganó Nacional. Ayer Nacional mostró su capacidad, su jerarquía y su labor individual. Amaral no me cae ni mal, ni bien”. Sobre el tema César agregó: “Yo siento muchas cosas y me cae bien Amaral, ante el detrimento de la Equidad, que recibió cinco goles. Lo único fue cuando dijo que había jugado mejor que Medellín”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook