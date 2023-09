Pandebono colombiano: en el segundo puesto de los mejores panes del mundo

Algunos defienden a capa y espada el pandebono tradicional, sin ingredientes agregados, como el bocadillo y el arequipe o dulce de leche, que se ha vuelto tan popular en algunos sitios.

Lo cierto del asunto es que el pandebono colombiano es único y por esta razón el nuevo ranking de Taste Atlas lo puso en el segundo lugar de los mejores panes del mundo.

No importa que este delicioso producto no sea un pan propiamente dicho, pues para su preparación no se utiliza harina de trigo, sino almidón de yuca y fécula de maíz.

En el último top 50 de los mejores panes del mundo, desarrollado por la guía culinaria Taste Atlas, el pandebono obtuvo una calificación de 4.9 sobre 5.0, quedando solo detrás del pan roti canai, de Malasia.

Este amasijo, orgullo del departamento del Valle del Cauca, está acompañado en la lista de tres productos colombianos más.

El pan de yuca ocupó el quinto lugar, con una calificación de 4.7. Luego se ubicó el pan de queso en el puesto 18, calificado con 4.5. El último producto colombiano fue la almojábana, que alcanzó el puesto 26, con una calificación de 4.4.

Para la consolidación de esta lista, la plataforma Taste Atlas hizo una votación virtual en la que fueron validadas las opiniones de 9.498. La decisión final estuvo apoyada en reseñas críticas y opiniones de expertos en gastronomía.

La historia detrás del famoso pandebono

El pandebono es un alimento que se encuentra y se consume en gran parte de Colombia. Sin embargo, su origen es netamente valluno, aunque frente a él se han tejido dos historias posibles.

La primera teoría sobre el origen del pandebono habla sobre un panadero italiano que residía en una población del Valle del Cauca y salía ofreciendo “pane del buono” (buen pan) por las calles.

La repetición de su expresión, la popularidad del producto y la adecuación del término al habla valluna terminó por acuñar el nombre de “pandebono” para esta preparación.

La otra teoría, un poco más sustentada en nombres y sitios precisos, pone como creadora del pandebono a Genoveva Reza de Montoya, una cocinera valluna que trabajaba en la hacienda El Bono, en el municipio de Dagua (Valle del Cauca).

En la creatividad de su cocina, Genoveva combinó la fécula de maíz con el almidón de yuca y generosas cantidades de queso, dando a origen a un amasijo que ganó gran popularidad.

Lo que sí aseguran expertos de la región que han estudiado la historia y curiosidades detrás de este alimento es que existe desde hace más de un siglo en el menú de las delicias del Valle del Cauca.

Receta sencilla para hacer pandebonos

El pandebono es un producto que requiere de cuidado y atención a la hora de ser preparado. Justo la tradición que se ha construido en torno a él durante años, le ha permitido refinarse hasta ocupar el segundo lugar del Taste Atlas.

Sin embargo, esta es una receta sencilla para que usted se anime a experimentar e intentar hacer pandebonos en casa.

Ingredientes

Dos tazas de almidón de yuca .

. Dos cucharadas de harina de maíz .

. 200 gramos de queso fresco rallado.

rallado. Media taza de queso feta rallado

rallado Una taza de leche .

. Una cucharadita de polvo para hornear .

. Una cucharadita de sal .

. Tres cucharadas de mantequilla .

. Dos cucharadas de azúcar .

. Un huevo.

Preparación