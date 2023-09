Natalia Reyes habla en 10Am de su proyecto ‘Camilo Superstar’: “Hace mucho quería cantar”

Natalia Reyes Gaitán es una actriz bogotana de 36 años, cuya trayectoria nacional e internacional en la industria del cine y la televisión la ha llevado a las pantallas de Hollywood. En Colombia, la artista es reconocida por sus actuaciones en novelas como Lady, la vendedora de rosas; A mano limpia; Pandillas, guerra y paz y Mujeres asesinas.

En conversación 10Am Hoy por Hoy de Caracol Radio, habló de ‘Camilo Superstar’ un proyecto de talla internacional que la llena de ilusión, en donde interpreta a la famosa Angela Carrasco.

“Estoy muy emocionada, sabía de Angela Carrasco principalmente por mi mamá. Termino involucrada con el proyecto porque mi esposo es español y tengo constantemente representantes allá. Cuando estaban buscando este personaje me llamaron y me hizo mucha ilusión, hace mucho quería cantar. La música siempre me ha gustado, pero era un reto volver a interpretar a un personaje que cantara y así fue, con mucha preparación... la serie se estrena en San Sebastián, España”, contó la actriz.

‘Camilo Superstar’ es una miniserie basaba en el cantante Camilo Sesto. La apuesta retrata una etapa concreta en la vida del cantante, cuando en los años 70 asumió el riesgo de llevar a España el musical internacional Jesucristo Superstar, el mayor espectáculo que se había organizado hasta la fecha.

La actriz también habló de su papel apoyando al comité nacional del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), que representa a unos 160.000 artistas,

“Nos afecta (a los colombianos) porque las decisiones que están tomando en plataformas de streaming como Netflix, Amazon y Apple están Colombia también. Todos los productos, no tienen ningún tipo de regulación a nivel de derechos intelectuales ni regalías y mucho menos con el tema de la inteligencia artificial. Es un momento crucial en la industria del entretenimiento”, aseguró la artista.

Escuche la entrevista completa a continuación: