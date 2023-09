Fernando Tinoco y Héctor Pérez renuncian a sus candidaturas a la Alcaldía de Cartagena

Cartagena

Ante la situación de riesgo inminente de su seguridad personal por sus acciones como abogado y veedor ciudadano, Héctor Pérez Fernández decidió renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Cartagena que fue avalada por el partido Colombia Justa Libres.

Pérez aseguró que hay negligencia de los organismos de seguridad del estado para brindarle seguridad y por eso se vio obligado a suspender las actividades de campaña hace unas semanas, esperando se avancen las investigaciones de sus denuncias ante la Fiscalía y la protección que hasta el momento no se ha dado.

“Por este motivo he presentado renuncia a mi candidatura a la Alcaldía de Cartagena. Seguiré como toda mi vida lo he hecho, defendiendo las causas populares y sociales desde mi actividad profesional como abogado para contribuir a una sociedad más justa y equitativa, buscando reducir las tarifas de energía, que no haya mas peajes en la ciudad, la entrega y recuperación de las tierras a los campesinos y nativos, y la lucha contra la corrupción como siempre lo he hecho”, aseguró Héctor Pérez.

De igual forma, Fernando Tinoco, también anunció su renuncia a la candidatura a la Alcaldía por el partido ASI, porque en las encuestas la voluntad popular toma otros rumbos.

Por ahora no ha dicho si piensa adherirse a alguna candidatura o si deja libre a sus seguidores.

De esta manera son cuatro personas que declinaron sus aspiraciones para llegar al Palacio de la Aduana: Luis Carvajalino, Reinaldo Tovar, Fernando Tinoco y Héctor Pérez.