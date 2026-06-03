Judicializado hombre señalado de quitarle la vida a otro en Turbaco

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan Carlos Campo Martínez por su aparente responsabilidad en un homicidio ocurrido en el municipio de Turbaco (Bolívar).

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La decisión judicial se relaciona con los hechos registrados el 2 de agosto de 2024 en el barrio El Paraíso donde, al parecer, el ahora procesado habría herido con un arma cortopunzante a un hombre de 39 años.

En cumplimiento de una orden judicial la Policía Nacional capturó al procesado el pasado 28 de mayo, en el barrio Villa Corelca de Cartagena (Bolívar).

Por estos hechos un fiscal de la Seccional Bolívar imputó a Campo Martínez el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado.