Jacqueline Perea plantea chatarrizar buses de Transcaribe en mal estado

Cartagena

“Más de 60 vehículos de Transcaribe en los patios, esos que se dañan y se incendian a la mitad del camino poniendo en riesgo a los usuarios, son una verdadera vergüenza, amén de los hechos delictivos que se vienen presentando en las estaciones por falta de vigilancia”, dijo la candidata a la alcaldía de Cartagena de Indias, Jacqueline Perea, quien frente al tema plantea chatarrizar esos buses cubriendo los costos que aún se adeudan para renovar todo el parque automotor.

“La gente no lo sabe, pero nosotros todavía no hemos pagado la flota de Transcaribe. Hoy se hizo una conciliación de más de 100 mil millones de pesos con los concesionarios. Todavía no se sabe si ya se hizo efectiva o no, pero si se ya se hizo efectiva, nosotros podemos pensar en renovar la flota y optimizar el servicio para que funcione al 100 por ciento, que la gente se sienta a gusto utilizando este medio de transporte masivo y no en riesgo”.

Explicó que el proyecto inicial de Transcaribe o como está concebido es para 600 automotores entre busetones y articulados, pero hoy, “no llegamos ni a los 200 de los cuales está deteriorado más del 50%”.

Perea Blanco, manifestó, además que le sorprendieron las recientes cifras de -Cartagena Como Vamos- en el sentido de que la movilidad se mantiene igual, cuando se evidencia todo lo contrario. “Yo creo que la movilidad también debe estar en el punto rojo porque también es crítica como lo es la seguridad, la salud, la educación y la falta de empleo, temas en lo que vamos a trabajar desde el 1 de enero de 2024 cuando este posesionada como nueva alcaldesa de Cartagena de Indias””, puntualizó.

La candidata se compromete a trabajar en la reconstrucción del Plan Maestro de Movilidad e insertarlo en el Plan de Ordenamiento Territorial para que propios y visitantes no tengan dificultades para desplazarse de un lugar a otro.