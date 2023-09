Agmeth Escaf y esposa de Luis Díaz: ¿Quiénes son los protagonistas del incidente?

La Selección Colombia comenzó sumando tres puntos en su camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de derrotar 1-0 a Venezuela, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Aunque en su mayoría los hinchas que acudieron al evento deportivo este jueves disfrutaron de la victoria de Colombia, hubo un hecho que alteró la tranquilidad del ambiente. Los protagonistas: la esposa, cuñada y más familiares del jugador de la selección, Luis Díaz, quienes discutieron y tuvieron un fuerte encontrón con el representante a la Cámara Agmeth Escaf.

Según publicaron usuarios en redes sociales, Escaf comenzó una disputa por sus sillas en la tribuna del estadio antes de que iniciara el partido.

Al parecer, el representante reclamaba sus asientos a la familia del delantero colombiano Luis Díaz, lo que generó rechazo en los demás asistentes, quienes terminaron sacándolo del estadio Meléndez: “Ábrase de aquí, populista”, gritaban algunos aficionados, quienes también le arrojaron bebidas al congresista.

Justo ahí, en la tribuna occidental, gran parte de la familia de Luis Díaz se ubicó junta y con la camiseta del 7 de la Selección Colombia. Entre ellas se destacaba su esposa, Geraldine Ponce, quien era la que más le decía cosas al representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

Junto a Geraldine estaba su hermana, Alejandra Ponce. La mujer, que tenía a la hija de Luis Díaz en sus brazos, también alegaba con el expresentador de televisión.

Además de ellas dos, en el partido de Colombia vs. Venezuela estaban otros familiares de Luis Díaz, personas de la tercera edad, primos y hermanos que acompañaron al jugador de la Selección y tuvieron que vivir el incómodo momento.

Escaf público un video en redes sociales, para esclarecer lo sucedido y explicarle a la opinión pública, desde su punto de vista, qué fue lo que sucedió en ese momento.

Inicialmente comentó: “quiero aclarar que llegué con mi familia para ubicarnos en el lugar que teníamos en las boletas. Apenas llegamos, comenzamos a ser insultados y traté simplemente de encontrar mis sillas, pero la organización del estadio había puesto a una cantidad de gente donde no era y comencé a preguntar a las personas”.

Y agregó, “quiero decirle a Lucho Díaz; no sabía que era tu familia, es muy hermosa, no tuve ninguna intención de ofender y no es cuestión de un puesto, acá todos estamos en la misma cama”.

María Antonia Pardo, exesposa de Agmeth Escaf: “Tengo el corazón roto”

Otra que se pronunció fue la exesposa de Agmeth Escaf. Minutos después del incidente, María Antonia Pardo, compartió un contundente mensaje a través de su cuenta de Twitter.

Calificó el episodio como “inaceptable” y “doloroso”. Además, reveló que no solo fueron víctimas de acoso verbal, sino que también les arrojaron cerveza en la cara.

“Lo que acaban de hacerle a mi familia en Barranquilla es inaceptable y muy doloroso. Echarles cerveza en la cara, robarles sus puestos, insultarlos, abuchearlos, acosarlos, es de verdad una cosa espantosa que habla muy mal de la gente que se comportó de esa manera”, escribió.

Y agregó: “Por proteger a mi mamá, una señora de 73 años, mis dos hijos se tuvieron que salir de las gradas junto con su papá en donde pretendían ver lo que sería un partido feliz y refugiarse en un palco. Le agradezco a la persona que los acogió y protegió. Confieso que tengo el corazón roto. ¡Qué cosa tan triste!”, escribió Pardo.