Agmeth Escaf se pronunció luego de la polémica generada con la familia de Luis Díaz

En medio del partido de la Selección Colombia contra Venezuela se hizo viral un video en el que sacan al representante Agmeth Escaf del estadio, supuestamente por reclamarle unos asientos a la familia de Luis Díaz, lo cual generó rechazo en los hinchas que se encontraban alrededor de la situación, quienes terminaron sacándolo del estadio Metropolitano de Barranquilla Roberto Meléndez.

Este video generó todo tipo de reacciones y burlas en redes sociales y mientras algunos aplaudieron la decisión de sacarlo del estadio, otros se mostraron indignados con un sujeto que agredió verbal y físicamente al representante de la Cámara, ya que se logra evidenciar como alcanza a lanzarle lo que al parecer es una cerveza, al mismo tiempo que le gritaba palabras soeces.

"Ábrase de aquí, populista". Agmeth Escaf salió abucheado y chiflado del estadio Metropolitano en medio del partido de la Selección Colombia. El congresista al parecer sostuvo una discusión por unas sillas con familiares del jugador Luis Díaz. pic.twitter.com/R0BZjTv1Dw — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) September 8, 2023

Por esta razón, Escaf público un video en redes sociales, para esclarecer lo sucedido y explicarle a la opinión pública, desde su punto de vista, qué fue lo que sucedió en ese momento.

Inicialmente comentó: “Quiero aclarar que llegué con mi familia para ubicarnos en el lugar que teníamos en las boletas. Apenas llegamos, comenzamos a ser insultados y traté simplemente de encontrar mis sillas, pero la organización del estadio había puesto a una cantidad de gente donde no era y comencé a preguntar a las personas”.

“Pero aquí lo importante no es eso, sino el nivel de intolerancia tan grande que hay en la política. Creo que en este tipo de escenarios no son para invadirnos de eso, de esa ira, al país le hace mucha falta empatía. Es una unión lo que tenemos que lograr. Nunca quise ofender a nadie, pero quiero dejar claro que Colombia no es radical, traigamos el amor y la reconciliación” señaló Escaf.

Sobre el problema con la familia del futbolista de la selección Colombia comentó: “Quiero decirle a Lucho Díaz; no sabía que era tu familia, es muy hermosa, no tuve ninguna intención de ofender y no es cuestión de un puesto, acá todos estamos en la misma cama”.

Aquí le dejamos el video que publicó en sus redes: