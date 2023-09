Play/Pause El Pulso del Fútbol, 6 de septiembre de 2023 45:48 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/508/1694027333850/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el debut de Colombia en las Eliminatorias ante Venezuela. César dijo: “Carrascal tuvo problemas con sus vuelos y todavía no ha podido llegar. Y no va a aparecer en el primer partido, porque llega muy encima de la hora del partido, pero tiene que hacer su descanso para no sufrir lesiones”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “A mí me gustaría que la Copa América diera cupos al mundial, para que la eliminatoria no sea tan larga como lo es en este momento. Eso pasaba en eliminatorias anteriores”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook