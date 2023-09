VIDEO | El increíble encuentro de dos raras aves en peligro de extinción

Los tigres de Tanzania, leones del Atlas y rinocerontes blancos alguna vez pasearon por las inmensas sabanas y bosques del África. Algún día se pudieron observar a la distancia bebiendo agua o tomando el sol en las llanuras infinitas. En algún tiempo hicieron parte de las especies que habitaron en este planeta.

No obstante, en la actualidad hacen parte de las especies extintas, lo que quiere decir que en la Tierra no quedan ejemplares de estos majestuosos animales que algún día poblaron valles y montañas.

En la actualidad existen más de 28.000 especies de animales y plantas que están en peligro de extinción, tal como lo ha documentado la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Ciucn, por sus siglas en inglés).

Animales en vía de extinción

En décadas pasadas se evidenció cómo se fueron disminuyendo las poblaciones de alces irlandeses, vacas marinas y focas monje hasta que se dejaron de avistar en tundras, playas y océanos.

Por lo que se puede asegurar que existe una alta probabilidad que muchas de las especies que habitan actualmente la Tierra dejen de existir en un futuro no muy lejano.

Es probable que en los próximos años se sumen más y más especies a las listas de animales en peligro de extinción y que los seres humanos tengan buena parte de la responsabilidad de esto.

Video

No obstante, existen algunos espectáculos en la naturaleza que se presentan como recordatorios con el propósito de instar a la humanidad en trabajar por salvar majestuosas especies con las que comparte este momento.

En las últimas horas, se hizo tendencia en las redes sociales el video de dos ejemplares de Kagú, conocido científicamente comoRhynochetos jubatus, en el que realizan su tradicional danza de cortejo.

El encuentro entre estas bellas aves endémicas de la isla de Nueva Caledonia, en el Pacífico, es un momento especial, debido a que hacen parte de las especies en vía de extinción.

Las imágenes permiten observar el momento en el que las aves se encuentran en medio de una trocha y comienzan su danza de cortejo, levantando sus crestas, abriendo sus alas y haciendo pequeños círculos con sus cuerpos.

EN VIDEO: El Kagu, un ave al borde de la extinción, se encuentra con uno de los suyos.



Activa el sonido para la experiencia completa. pic.twitter.com/wi1JlI5teB — UHN Plus (@UHN_Plus) September 3, 2023

Kagú

Al parecer, estas imágenes fueron captadas en 2022, pero nuevamente se hicieron tendencia en las redes sociales; sin embargo, el medio especializado Natgeo publicó un artículo en el que asegura que expertos mantienen la esperanza frente a esta especie que anida en el suelo y no tiene la capacidad de hacer grandes vuelos.

“Estimaciones demográficas recientes sugieren que sobreviven menos de mil kagú. Sin embargo, los científicos tienen alguna esperanza para el futuro: décadas de cría en cautiverio exitosa han resultado en la reintroducción de las aves en la naturaleza, y el control de los depredadores ha permitido que algunas poblaciones se recuperen”, indica el prestigioso medio Natgeo.