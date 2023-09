Así fue el emotivo adiós de Iago Falque: Me despido del sitio donde más disfruté jugar

América de Cali anunció, mediante un comunicado de prensa, la salida de Iago Falque, después de que su vehículo haya recibido impactos de bala en un intento de robo a las afueras de la sede de Cascajal. Por cuestiones de seguridad, el jugador decidió permanecer en España y no regresar a Colombia.

El jugador se despidió mediante sus redes sociales de la hinchada. Falque agradeció a toda la hinchada por el apoyo que recibió durante este tiempo: “Gracias de corazón a toda la hinchada, al fin y al cabo, los equipos son grandes por la gente y América tiene la mejor. Para mí, ha sido un honor y un orgullo llevar la 10. Espero que os hayáis divertido tanto como yo lo he hecho. Gracias por tanto América de Cali”.

El volante español también aseguró que, a pesar de ser una decisión difícil, debe priorizar la seguridad y la tranquilidad de él, y su familia: “Vosotros que me conocéis, sabéis que no soy de tirar la toalla ni de rendirme fácilmente, pero a pesar de lo que me costó tomar esta decisión, creo que me toca prioriza la seguridad y la tranquilidad de mi familia”.

El volante de 33 años se despide de América después de disputar 1,752 minutos, repartidos en 34 partidos. Anotó seis goles y dio tres asistencias en el conjunto escarlata.