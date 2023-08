A Jhon Córdoba por fin se le dio el ‘milagrito’: así se enteró de su llamado a Selección

Este jueves 31 de agosto se dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para el inicio de las Eliminatorias. Entre la lista elaborada por Néstor Lorenzo destaca la presencia de Jhon Córdoba, quien fue goleador hace varios años en Alemania y ahora viene teniendo una muy buena actuación con el Krasnodar de Rusia.

En diálogo con El Vbar Caracol, Córdoba reveló cómo fue que se enteró de su llamado a la Tricolor, dio a conocer las características que lo diferencian del resto de atacantes del equipo nacional y se refirió al debut frente a Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla.

El delantero de 30 años había comentado en varias ocasiones que aguardaba con ansia la convocatoria a Selección y ahora por fin se le da, esto gracias a sus cuatro goles en nueve partidos disputados en lo corrido de la temporada. Incluso en Deportes Caracol Sábado reconoció que había desechado jugosas ofertas de Medio Oriente con el objetivo de tener su oportunidad en Colombia.

Lorenzo por fin se fijo en él

Por fin se le dio el llamado a la Selección: Veníamos trabajando para eso. Es una felicidad en conjunto por las muchas personas que me apoyaron. La verdad estoy muy contento... Para nadie es un secreto que la pasé difícil, pero lo importante es que estoy acá nuevamente. Espero hacerlo de la mejor manera y aportar todo lo que pueda a la Selección.

Así se entero de su convocatoria: Yo estaba entrenando. Cuando salí, miré el teléfono y estaba reventado, ahí dije: “Ya está, llegó”. Fue ahora que estaba en entrenamiento cuando salió la convocatoria. Ya había tenido algún acercamiento, pero no quería emocionarme, quería esperar que fuera oficial y gracias a Dios se dio… No sé quién me llamó primero porque tenía 500 llamadas.

¿Cuándo se une a la Selección? Todo depende del partido del sábado, estamos organizándonos para saber cuándo llegó… Depende porque acá en Rusia el temas de los vuelos está complicado y toca organizar.

Enfocado en lo que se viene: No es un rival fácil, Venezuela es un rival directo por todo, por historia. Nosotros tenemos la calidad y concentración para ir por los 3 puntos y más en nuestra casa. Seguramente así será... Pensemos en positivo, lo primordial es empezar ganando estos seis puntos que vienen y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible.

Busca un lugar en el XI

Cualidades como delantero: Todos los que estamos nos lo merecemos. Yo me considero un delantero potente y marco goles… Me considero polifacético. Me asocio bien, también llegó muy bien al área que es mi característica, soy 9 puro y juego bien con el balón.

Gran momento en el Krasnodar: Venir a Rusia se hizo pensando en todo: la familia y más que todo pelear por entrar a competiciones europeas. Krasnodar es un equipo que siempre estuvo entre los cinco primeros de la Liga y por ello peleaba cupos europeos. Ahora se presentó la oportunidad de hacer las cosas de la mejor manera. Tengo el apoyo del cuerpo técnico y los compañeros, le estoy retribuyendo eso a ellos. Gracias a eso se han fijado en mí y llegó el llamado.