No cumplió las expectativas el PMU que lideró el ministro boyacense en Pajarito

Tunja

Altas expectativas tenían las comunidades de Pajarito frente al desarrollo del Puesto de Mando Unificado (PMU) que se llevó a cabo ayer lunes 28 de agosto en el sector de Curisí, luego de la emergencia por el colapso del puente Los Grillos sobre la transversal del Cusiana el pasado 20 de agosto; sin embargo, afirman que quedaron con un sinsabor y desilusionados porque desde la primera intervención de los funcionarios, específicamente de la directora de Invias, Mercedes Gómez, en lugar de llevarles soluciones, afirmaron cosas que, según ellos, no son reales.

“Primero, quedamos con un sinsabor porque el anuncio que hace la directora de Invias diciendo que desde el primer día se había empezado a habilitar el paso peatonal y que se había resuelto muy rápidamente para que pudiéramos transitar, pues nos desilusionó porque eso no es cierto, nosotros como comunidad nos organizamos y fuimos los que realmente abrimos ese paso peatonal”, dijo en entrevista para Caracol Radio Sandra Riveros, lideresa de la zona.

Afirmó que, además, desde la entidad, les confirmaron que la vía que se piensa habilitar como paso alterno, pasaría sobre el camino que ellos mismos han intervenido mediante el convite comunitario.

“Nos dicen que la vía que se va a habilitar para el paso de automóviles va a ser por donde la comunidad realizó el paso peatonal y que se va a tener que hacer otro paso, realmente no tenemos claro cómo va a ser, tenemos la preocupación de que se entre en un conflicto porque ya hay unos trabajos, ya hay un avance y no tenemos claro por dónde va a ser ese otro sendero peatonal, nos han dicho que ese paso peatonal se tiene que hacer por otro lado porque por ese lugar va a ir la vía que van a abrir ellos. En eso quedamos preocupados”, explicó.

Indicó que otra de las preocupaciones con las que quedaron, es que a parte de las fechas que les dio el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, para la intervención de la vía Curisí-Los Alpes- Magavita - Pajarito, no hubo ningún otro plazo claro para saber cuándo o cómo se va a habilitar el paso por la transversal o su alterna.

“Sí hay anuncios, pero lo primero que hay que hacer son estudios y luego sí se vendrá el momento de los trabajos, la preocupación es que no quedaron unas fechas establecidas, hubo algunas fechas para la vía alterna Curisí-Los Alpes- Magavita – Pajarito, una vía que tiene bastantes deslizamientos, hay que hacerle una inversión que esperamos que realmente se cumpla pero realmente desde el gobierno nacional no tenemos una respuesta de cómo es que se va a aperturar la vía en el puente de Los Grillos y tampoco tenemos ninguna respuesta de la vía alterna para desembotellar a Pajarito para intercomunicarnos, para nosotros como comunidad del municipio de Pajaritos realmente no nos dan ninguna solución porque seguimos aislados”, afirmó.

Para finalizar, la lideresa reconoció que las autoridades se hayan desplazado hasta la zona afectada, sin embargo, reiteró que debieron llegar con soluciones “más reales”.

“Sí deberían haber traído una solución ya más real y urgente, reconocemos que se hayan trasladado hasta el territorio, hasta la vereda para conocer”, señaló.

“Reconocemos que otras entidades como Gestión de riesgo departamental hicieron unos anuncios muy puntuales que esperamos que se cumplan, con el tema de las emergencias, no solamente viales sino muchas emergencias en las veredas y pues ellos han dejado un compromiso y unas fechas establecida para llegar al territorio a evaluar, y la gobernación de Boyacá también ha dejado unas fechas, un cronograma y una serie de actividades para atender lo que a ellos les corresponde, sobretodo en el tema de vías terciarias, con el tema del aislamiento que tenemos con algunas veredas, han dejado un compromiso que esperamos que realmente se cumpla, pero lo que es de carácter nacional, con Invias y con el Ministerio de Transporte realmente lo evaluamos como una serie de anuncios pero sin soluciones”, terminó señalando.