Andrés Román tomó revancha por los insultos de los hinchas de Millonarios

Andrés Román enfrentando a Millonarios en el pasado clásico. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Andrés Felipe Román visitó a Millonarios en El Campín por primera vez desde su llegada a Atlético Nacional. En la previa del juego y durante el mismo, los aficionados azules se encargaron de hacerle sentir al jugador toda su incoformidad por su partida al cuadro verde, siendo el jugador más chiflado y abucheado en el triunfo 1-0 de los bogotanos.

Además de los silbidos, desde las tribunas del escenario deportivo llovieron insultos para el jugador de 27 años, acompañados de un canto con la frase “se vendió, se vendió...”. El técnico William Amaral, tras un flojo partido del lateral derecho, decidió sustituirlo a los 84 minutos.

El recibimiento y el ambiente hizo eco en el jugador bogotano, que decidió borrar todo rastro de Millonarios de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram el jugador eliminó todas las fotos del equipo azul, dejando únicamente sus publicaciones con la Selección Colombia y Atlético Nacional.

Lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien que siempre estaba feliz, que siempre sonreía. Alguien que no merecía el odio y se le volvió a romper el corazón.

Felipe Román borró todas las fotos que tenía con Millonarios en su instagram. 🥺😭💔 pic.twitter.com/ex1lJI1sJp — Con la Camiseta Puesta (@conlacamisetapu) August 29, 2023

Aunque Román se robó el antagonismo, los aficionados también chiflaron a Jhon Duque, excapitán del cuadro Embajador y quien se marchó a Nacional tras su paso por el San Luis del fútbol mexicano.

Román es señalado de desagradecido

En el caso concreto de Andrés Felipe Román, la partida del lateral derecho a Atlético Nacional no solo golpeó a los aficionados en su momento, sino también a una gran parte del club. Luego de su paso fallido a Boca Juniors, el jugador fue sometido a un tratamiento por el club bogotano, tras regresar a las canchas y confirmarse que no tenía problemas de gravedad en el corazón que le impidieran seguir jugando al fútbol, Román no quiso renovar y se terminó marchando como jugador libre al conjunto paisa.