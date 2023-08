Alberto Gamero: Mackalister hace mucho mereció una oportunidad en la Selección Colombia

Millonarios se quedó con el clásico de Colombia, luego de vencer por la mínima diferencia a Nacional en El Campín. El solitario tanto de Daniel Cataño afianzó al cuadro capitalino en el grupo de los ocho y de paso sirvió para ponerle fin al invicto del conjunto antioqueño en este segundo semestre.

En conferencia de prensa, el entrenador Alberto Gamero valoró la importante victoria frente al líder de la Liga, aunque también hizo énfasis en algunos errores como la falta de definición, más aún cuando el rival se quedó con uno menos por la expulsión de Juan Aguirre. Asimismo dio más indicios respecto a su renovación contractual.

Gamero también aprovechó para tocar el tema de la Selección Colombia y los posibles convocados de cara a las Eliminatorias. En dicho sentido manifestó que es “motivo de orgullo” que alguno de sus jugadores sean tenidos en cuenta, como ya ha pasado con Álvaro Montero y Andrés Llinás.

Justamente sobre lo anterior, el samario sorprendió al afirmar que David Mackalister Silva, líder y referente de la institución capitalina, ha debido tener una oportunidad en la Tricolor por sus excelentes actuaciones en Liga durante los últimos años.

Victoria en el clásico

Millonarios cada día luce mejor: Yo no lo tomaba como revancha (el clásico de este domingo), saludé al profe Amaral y lo primero que le dije fue: ‘profe, ¿cuántas veces nos vamos a enfrentar en el año? Y eso lo hacen los equipos que vienen haciendo bien las cosas, como Nacional y nosotros. Yo lo que le he visto al grupo es evolución, a medida que se van recuperando, a medida que van tomando esa memoria de lo que nosotros queremos hacer. Ruiz llegó y entró rápido al circuito que queremos.

Aspectos a resaltar: Hoy hubo muchos errores, nosotros cometemos errores, pero siempre les digo a ellos que hay muchas cosas buenas y eso es lo que nosotros tenemos que valorar más. Los errores los corrijo en la semana. Estoy viendo a este equipo suelto nuevamente, muy propositivo, que hace su presión alta. Estos tres puntos eran importantes porque no nos vamos alejando de lo que nosotros queremos. Ya estamos metidos ahí, estamos cerquita (...) Vamos encontrando ese Millonarios que todos queremos, pero pausadamente.

Ruíz, Cataño y Mackalister, la ‘Triple D’: Ellos nos demostraron que pueden jugar ahí. Daniel (Ruíz) tira el centro y Cataño es el que hace el gol. De extremo a extremo, lo pueden hacer. Por momentos interiorizan como se debe interiorizar porque por dentro tenemos un jugador que es el socio, Silva. Ellos vienen a buscar ese socio para interiorizar fútbol. Me parece que hoy con los extremos fuimos punzantes.

Detalles que no gustaron: La molestia mía era que cuando tu juegas contra un gran equipo como Nacional, le vas ganando 1-0, con 10 hombres y tienes la posibilidad de hacerle otro hay que hacerle otro, esa era la molestia mía, nada más. Nos ha pasado, en el último minuto nos patean, nos empatan el partido y lo lamentamos. Hoy tuvimos para aumentar el marcador dos o tres veces, teníamos que haberlo hecho.

Selección Colombia

Mackalister merece un llamado a la Selección: Nunca me voy a incomodar cuando me llamen a un jugador, al contrario, eso para mí es placentero, es alegría, es satisfacción. No es porque tenga a Silva aquí, pero Silva ha sido un jugador que, en el fútbol colombiano, ha tenido que tener su posibilidad en la Selección Colombia, como la han tenido todos, porque en los últimos tiempos ha estado siempre como uno de los mejores jugadores en el fútbol colombiano, y ha debido estar en nuestra selección hace mucho rato.

Daniel Cataño es otro que podría sder convocado: Hoy Cataño, la mano que nos está dando y el fútbol que está jugando, también es para tener una bonita oportunidad en la Selección. Ojalá. Repito, eso para mí es satisfacción y alegría cuando los llaman.

Renovación

Conversaciones por buen camino: Va bien, he estado hablando con el doctor Camacho. He hablado mucho con ellos, el tema va bien. Yo no tengo desespero, tengo felicidad de estar aquí, estoy contento, alegre y con deseos de seguir trabajando en la institución. La verdad no tengo desespero con eso.