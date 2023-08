Alcalde de Bucaramanga , Juan Carlos Cárdenas, sobre Metrolínea, recursos y El Carrazco

Bucaramanga

El Alcalde de Bucaramanga en el desarrollo de ruta regiones de caracol, habló sobre temas que interesan a toda la ciudadanía. En la conversación con la mesa de trabajo de 6AM hoy por hoy, los ítems que más sobresalieron fueron los que trataron la problemática de Metrolínea y el Carrazco.

En cuanto a Metrolínea se refirió a los recursos que se agregaron para sostener el sistema, por cerca de 50 mil millones de pesos, el mandatario mencionó: “No había forma de trasladar recursos para mantener el sistema, los operadores se quebraron”.

Frente a la inquietud de quien se hará responsable de las deudas de Metrolínea, Juan Carlos Cárdenas respondió: se va a responder con los activos, aunque probablemente eso no alcance para cubrir todo, los gastos son 400 millones y pagar la deuda con los impuestos de los Bumangueses no iba a hacer cambio, esa plata no iba a cubrir ni una llanta de un bus”.

Frente a lo que pueda suceder con la prestación de servicio y la forma en que la comunidad vaya a seguir movilizándose el Alcalde comentó: “necesitamos encontrar la hoja de rutas para incluir recursos a la nueva flota, hemos estado conversando con el Gobierno Nacional para que sean buses de energías limpias, que sean incluyentes, que tengamos tecnología para poder prestar el servicio”.

El mandatario se refirió a la ejecución de recursos por parte del Gobierno Nacional yo creo que al presidente, el gran mensaje, es que podamos avanzar en la ejecución del presupuesto nacional, necesitamos que haya acción , para poder avanzar en decisiones de fondo, estamos hoy, de manera clara, con recursos propios, yo esperaría que haya un mensaje claro de parte del presidente petro de que vamos a movilizar los recursos”.

Un tema álgido por los problemas que ha presentado, es el botadero de residuos el Carrazos, sobre esto Juan Carlos Cárdenas también se pronunció: “Acá en pandemia nos lo querían cerrar a la brava, por intereses particulares”. El mandatario mencionó que no dejó que se cerrará el lugar aunque eso implicará poder terminar preso: “Me dijeron se va a ir preso, pues si la solución es que me vaya preso, pues hagámosle, porque qué más hacemos, porque hay que buscar soluciones y hoy podemos sentirnos orgullosos los bumangueses y los santandereanos, porque este relleno atiende el 66%de los residuos sólidos del departamento, es dicho, por el Gobierno Nacional el mejor relleno sanitario de Colombia”.