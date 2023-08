Leyva respalda al presidente tras rumores sobre su estado de salud y el caso Nicolás Petro

Colombia

A través de un video que publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter), el canciller Álvaro Leyva leyó un escrito en el que respalda al presidente Gustavo Petro, en medio de las últimas polémicas que ha enfrentado por cuenta de su hijo, Nicolás Petro, y por las versiones en torno a su estado de salud. También en esa grabación enfatiza en la importancia de consolidar el ‘Acuerdo Nacional’ del que viene hablando el presidente Petro.

“Que se debe dar a conocer su cuadro hemático, que se necesita establecer su estado de ánimo, a qué hora se levanta y por qué se duerme tarde. Cierto es que el señor presidente Gustavo Petro salió revolucionario”, comenzó diciendo en este video el canciller, haciendo referencia también a la solicitud, de la oposición, de realizar un examen al presidente.

De otra parte, hablando sobre las acusaciones contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilítico y lavado de activos, por la presunta desviación de dineros que ilícitamente irían destinados para la campaña del hoy presidente, señaló que no se puede confundir “lo que muy a pesar puede estar sucediéndole a nivel familiar, sus manifestaciones al respecto han sido transparentes, lo que permite divorciar todo eso de su gobierno”.

El jefe de la cartera diplomática aseguró que es necesaria la propuesta que ha venido planteando el presidente Gustavo Petro: “el viejo orden ha pasado a ser irreal. Esto necesariamente conlleva a un rehacer, razón de ser del llamado a un Acuerdo Nacional. Ahora, ¿que el señor Petro asusta? ¡‘Mamola’!, como diría Serpa a Uribe”.

Por ello, incluso dijo que “continuará el presidente Petro buscando la igualdad y oportunidades, presentando proyectos (en el Congreso) para que se debatan, no para imponerlos a las patadas, porque no es un tirano, es un demócrata consumado (...) Acuerdo Nacional, propuesta Petro, con todas y todos. No hay paso atrás, es el capítulo que sigue, los hechos son tosudos, vamos por una patria justa, grande y digna”.

Este acuerdo que propone el presidente, según ha dicho él mismo, es con todos los sectores sociales, políticos, económicos y productivos del país. La idea es llegar a unos puntos comunes para avanzar en lo fundamental, donde sí haya consenso. Sin embargo, y aunque ha venido adelantando algunas reuniones con diversos actores de la sociedad, no se tiene claridad o certeza sobre esta iniciativa y sus alcánces tangibles.