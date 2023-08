ELN se atribuye asesinato de Joaquín Vergara en San Vicente de Chucurí

Bucaramanga

En el documento se hace un recorrido del trayecto de ‘Juaco’ en la organización y lo catalogan como un traidor al mencionar que se retiró de las filas llevándose dineros y bienes de la guerrilla.

El asesinato de Joaquín Vergara, se dio el pasado 19 de agosto, cuando se encontraba departiendo en un restaurante de San Vicente de chucurí, con su esposa y unos amigos, estaba en el municipio al que no había ido hacía 20 años, se dirigió al lugar para asistir a una reunión de ex alumnos.

El hecho que se conoció por las grabaciones de la cámara del restaurante, en este se muestra cuando ingresa un persona corriendo y dispara hacia la mesa donde se encontraba el grupo de amigos; en el video se oyen tres tiros que impactaron contra Joaquín Vergara; luego, la persona huye del lugar.

El comunicado de la guerrilla fue compartido este lunes, concluyen el documento con la frase:“Los traidores no pasarán”. Igualmente señalaron que alias ‘Juaco’, “jugó un papel informante del siniestro del DAS, la Fiscalía y la Inteligencia Militar, (...) teniendo en cuenta la juridicidad propia del ELN, las acciones realizadas por este personaje son catalogadas como alta traición”.