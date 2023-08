No pudieron ni callarme ni comprar la voz: Carlos Parra

Bucaramanga

Carlos Felipe Parra es exconcejal de Bucaramanga, tiene 35 años. Fue autor de la Consulta Anticorrupción, abogado especialista en resolución de conflictos y Magister en Estudios de Paz, candidato a Magister en Políticas Públicas. Inscribió su candidatura con el aval del partido Verde y el coaval de Dignidad y Compromiso bajo la coalición ‘Valientes’.

La Consulta Anticorrupción se presentó en el 2018 y señaló el candidato que desde el 2017 inició la preparación de este proyecto y que “yo hice una apuesta con mi familia y amigos, llevaba 10 años de vida profesional en Bogotá y dice, si la consulta pasa los 100 mil votos renuncio y me vengo para acá y al día siguiente estaba pasando mi carta de renuncia”.

En su vida laboral en Bogotá, cuenta el candidato que tuvo una organización para desarrollar proyectos de debates y agregó que tuvo un proyecto para hacer trasparente el Congreso “se lo presenté en su momento a la representante Angélica Lozano, me abrió el espacio para yo proponer la Ley de Transparencia y eso fue lo que dejó la Consulta Anticorrupción”.

“Un día alguien envió un correo diciendo lo que estaba pasando con el PAE en Santander, yo me puse a investigar, hicimos la denuncia y es lo que puso preso a Didier Tavera que no entendemos cómo está libre ahora”, señaló el candidato.

Sobre la polémica frase del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que dijo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez mentía sobre las cifras de desempleo de jóvenes, señala Parra que “aquí el humo que ha vendido el alcalde con las cifras de empleabilidad juvenil la gente la debe analizar, si bien Bucaramanga tiene altísimas cifras de informalidad”.

Dice el candidato que el alcalde no le cae mal pero él tenía que hacerle control político “a pesar de que lo apoyé no pudieron ni callarme ni comprar la voz, entre mensaje y mensaje había mucha insinuación en donde me decían que fuera conveniente”.