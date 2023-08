Millonarios anuncia baja de última hora previo al clásico ante Atlético Nacional

Novedad de última hora en Millonarios, previo al clásico frente a Atlético Nacional en El Campín. A través de redes sociales, el cuadro albiazul informó que uno de sus referentes no podrá disputar el duelo válido por la octava fecha de la Liga por lesión.

Los dirigidos por Alberto Gamero vienen de sacar un empate en su visita al Deportivo Cali y ahora intentarán sumar de a tres en condición de local, resultado que los metería al grupo de los ocho con 12 unidades. Además claro de quitarle el invicto a su eterno rival, que por lo pronto es líder del certamen local.

Infortunadamante para el cuadro capitalino, Juan Pablo Pargas no estará disponible por una “lumbalgia postraumática”. Vale recordar que el zaguero costarricense no pudo terminar el duelo ante el Cali por dicha razón y aunque inicialmente entró en convocatoria para el partido de este domingo 27 de agosto, al final no le alcanzó.

“Millonarios FC informa que Juan Pablo Vargas presenta lumbalgia postraumática, no alcanzó a recuperarse y continúa en proceso de rehabilitación física. Luis Paredes presenta un esguince grado dos en el tobillo izquierdo, incapacidad según evolución”, dice la publicación del equipo.

Ha sido un segundo semestre complicado para Vargas en cuanto al tema físico. A principios del torneo sufrió un problema en el muslo, que a la postre le impidió su llegada al Santos de Brasil (no pasó los exámenes médicos). Ahora, cuando justo estaba regresando al once titular, se ve mermado de nuevo.

No se dictaminó una fecha de regreso. Ya se pierde el clásico ante Nacional y se pone en duda su presencia para el duelo por cuartos de final de la Copa Colombia ante Alianza Petrolera, llave que iniciará el jueves 31 de agosto en Bogotá. Y tres días después, el club visita en Rionegro a Águilas Doradas.