Alberto Gamero sobre el juego ante Nacional: “Aquí no hay revancha”

Millonarios y Atlético Nacional se reencuentran esta tarde en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la octava fecha del fútbol colombiano. Los azules, vigentes campeones del país, alcanzaron su estrella 16 ante su clásico rival, hace tan solo dos meses y tres días.

Alberto Gamero, estratega Embajador, se refirió al choque de este domingo, el cual consideró será un “buen partido”, pero el que no ve como una “revancha” de lo sucedido el pasado 24 de junio en el mismo escenario deportivo.

“Hay muchos partidos de nosotros con Nacional, son dos equipos grandes del fútbol colombiano. Aquí no hay revancha, aquí lo que hay es buenos partidos, aquí nosotros queremos dar un buen partido, no hay revancha, creo que Nacional nos ha ganado, nosotros le hemos ganado. Esto no es revancha, es pensar e inculcarle a los jugadores que vamos a jugar un buen partido ante un gran equipo”, señaló el samario.

Gamero no ahorró elogios para refererise a su rival de turno, esperando un buen partido en Bogotá: “va a ser un buen juego, va a ser un buen partido. Es un equipo que hoy es líder, está haciendo las cosas bien y nosotros queremos acercarnos un poco más a ellos, un poco más a la tabla. Yo creo que el partido del domingo va a ser primordial para nosotros”.

De la mano de Alberto Gamero, Millonarios registra seis partidos sin perder ante el cuadro antioqueño. Pese a de que cinco de esos compromisos han terminado en empates y solo uno en triunfo azul, el título del campeonato pasado inclina favorablemente la balanzar a favor de los bogotanos.