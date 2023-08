Alberto Gamero habló sobre el cruce de palabras con Téofilo Gutiérrez: ¿Qué se dijeron?

No paran las reacciones respecto al candente clásico entre Deportivo Cali y Millonarios en Palmaseca. No hubo goles, pero sí muchísimas infracciones, jugadores lesionados y expulsados. Duelo bastante físico y sumamente cortado durante los 90 minutos.

Alberto Gamero, que en rueda de prensa ya se había quejado de las situaciones contra Juan Pablo Vargas y Luis Paredes, que por cierto son duda para el duelo del domingo ante Nacional, habló a su llegada a Bogotá sobre el encontrón que tuvo con Teófilo Gutiérrez y aprovechó para mandar un mensaje de reflexión al fútbol colombiano.

Sobre el cruce con el capitán verdiblanco dijo: “Él me dijo que jugáramos más, yo le dije que claro porque acá (Palmaseca) vinimos a jugar, pero están pegando. Fue lo único. Con Teo tengo muy buena relación, después él se me acercó y me dijo: ‘Profe no piense que es nada malo, siempre lo he respetado a usted y siempre lo admiro’. Yo tambien lo admiro él, no hubo ningún roce”.

Vale recordar que la discusión entre ambos se dio sobre los 13 minutos, luego de una dura entrada contra un jugador azul. De inmediato la transmisión enfocó a Gamero salido de casillas gritándole a Teo, mientras Jhon Vásquez y Juan Esteban Franco intentaban calmarlo. Incluso el cuarto juez tuvo que calmar al estratega.

Incluso el samario recordó el fuerte pisotón de Gutiérrez Roncancio contra Jorge Arias. “Gracias a Dios no dio para lesión, pero pudo serlo”, manifestó.

Finalmente dejó una reflexión respecto al tiempo efectivo de juego en los partidos, teniendo en cuenta que frente al Cali se jugó poco y se pegó mucho. Pidió que los diferentes técnicos den un mensaje claro a sus dirigidos: hay que brindarle espectáculo a la gente.

“Esto no es de árbitros, es tratar de que nosotros los técnicos mandemos el mensaje a los jugadores de que juguemos más, en esta Liga se debe jugar más. Allá (Palmaseca) no se jugó mucho, me acercaba al banco y decía que no habíamos jugado nada. Debemos mandar el mensaje de jugar más porque la gente va a ver espectáculo y muchas veces no lo ve”, sentenció.

Y agregó: “Esto es decirles a todos. Vamos a jugar más, vamos a buscar la pelota, vamos a agradar a la gente, a nuestra afición. Ojalá hagamos eso porque la verdad tener jugadores lesionados es fastidioso”.