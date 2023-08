Eduardo Lara, hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos

Eduardo Lara en la Copa Oro (Photo by Omar Vega/LatinContent via Getty Images) / Omar Vega

El director técnico del Alianza de El Salvador, Eduardo Lara, está hospitalizado por un infarto. Según información proporcionada por AS Colombia, el colombiano de 63 años se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Imbanaco de Cali.

No han compartido reporte alguno respecto al estado de salud del entrenador. No se conoce información oficial pero se sabe que, por el momento, Lara se mantiene bajo observación médica hasta que se estabilice.

Recorrido de Eduardo Lara

El técnico vallecaucano tuvo su primera oportunidad dirigiendo el Boca Juniors de Cali y el Expreso Palmira. A nivel profesional, debutó con el Deportes Quindío entre 2001 y 2002 para luego empezar su camino en las categorías menores de Colombia.

Tuvo la oportunidad de dirigir la Selección Colombia Sub 15, Sub 17 y posteriormente la Sub 20 entre 2005 y 2011. En esta categoría materializó grandes logros, junto a Hugo Rodellaga, Falcao García, Dayron Moreno y Abel Aguilar, ganando el Sudamericano Sub 20, años después.

Culminado su paso por selecciones, llegó al América de Cali cuando estaba en la segunda división. Su participación fue breve, pues no tuvo buenos resultados y finalmente terminó siendo retirado de su cargo. También tuvo la oportunidad de dirigir al Boyacá Chicó.

Entre 2026 y 2017 dirigió la selección Sub 20 y la selección mayor de El Salvado. Regresó a Colombia con Envigado, luego fue el director técnico de El Nacional de Ecuador y después al Once Caldas para finalmente llegar al Alianza FC de El Salvador.