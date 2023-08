Comunidades de Arcabuco se oponen a la apertura de cantera La Esperanza

Tunja

Comunidades de Arcabuco protestaron en el parque principal de ese municipio, en contra de la posible reapertura de la cantera La Esperanza, ubicada en zona rural de esa localidad y que, según ellos, amenaza las fuentes hídricas y el medio ambiente en la zona.

“La preocupación es grande porque la semana pasada mandaron un oficio a la administración y al Concejo municipal, donde manifestaban una socialización, nos enteramos y debido a eso estamos haciendo acá el plantón un grupo de comunidad como siempre lo hemos hecho desde hace varios años, no queremos que se reactive esa cantera” afirmaron.

Explicaron que la cantera está ubicada en un lugar estratégico de conservación y que su apertura amenazaría el suministro de agua para el municipio.

“Esta cantera está ubicada en la parte alta del municipio, donde recogemos el agua, donde nace el agua de nuestro municipio, entonces por tal motivo, no vamos a permitir que se reactive”, insistieron.

Aseguraron que el proyecto se habría cerrado porque al parecer, no cumpliría con las medidas ambientales requeridas para su funcionamiento.

“El proyecto que tienen es de explotación de gravilla, arena, materiales de construcción y se había cerrado porque no cumplen con los manejos ambientales, no cumplen con lo que requiere para una adecuada explotación y no están en el sitio que debe ser, está en el medio de dos páramos, en medio del páramo del Valle y la reserva natural de del santuario y de Iguague, entonces no podemos permitir esa explotación”, indicaron.

“Nosotros ahorita ya estamos haciendo un documento para enviarlo a las entidades competentes, a las Corporaciones, al Ministerio de Medio Ambiente, a ANLA y si es necesario a la Presidencia, pero no vamos a permitir que se haga la apertura de esta cantera”, finalizaron reiterando.