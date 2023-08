“Pirsas” el cortometraje documental colombiano en el Festival de San Sebastián

Cine.

Una buena noticia para el cine colombiano, el cortometraje documental ‘Pirsas’, ha sido elegido para participar en la Competencia Oficial NEST del San Sebastián International Film Festival, que llega a la edición número 71 y se celebrará del 22 al 30 de septiembre, siendo un evento cinematográfico de Categoría A, uno de los más importantes del mundo.

‘Pirsas’, es una producción colombiana escrita y dirigida por Angélica María Torres Tamayo, quien desde una perspectiva íntima aborda la tragedia del grupo Scouts Nº 4 Pirsas, ocurrida el 18 de marzo de 2006, en las laderas del Nevado del Ruiz, en Colombia, donde murieron 11 niños entre ellos su hermano. El cortometraje es producido por Jaime E. Manrique, fundador y director de Bogoshorts.

El corto fue la tesis de la Maestría de Gestión Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá para Angélica María, que dice a Caracol Radio, “en algún momento de la clase de la universidad, le comenté a Jaime que tenía una historia muy personal, muy íntima que quería abordar y él fue quien me impulsó y me dijo que era el momento de contarla y creo que fue la mejor decisión que pude tomar para el cambio de mi tesis, pues porque ha sido un trabajo en el cual he desnudado completamente el alma y le he puesto todo mi corazón”.

Jaime Manrique, sobre el cómo se dio la producción de ‘Pirsas’ sostiene, “este es como esos encuentros maravillosos de la vida, donde a partir de las historias logra encontrar conexiones y lo que hay detrás de la historia de Angélica, lo que pasó con los niños de la gruta, lo que conecta su universo que es muy doloroso, permite que en algún momento tomemos la decisión de que este corto hay que rodarlo y esta historia debe ser contada y que el cine sea una forma de llegar a la sanación”.

Antes de iniciar su rodaje entre abril y mayo de 2022, ‘Pirsas’ hizo parte en diciembre del 2021 de la Incubadora BFM del Bogoshorts Film Market, un espacio para impulsar la coproducción de cortometrajes iberoamericanos que hace parte de festival, logrando la negociación para el desarrollo de toda la post producción de sonido e imagen con Guateque Cine y cierra el trato de circulación con Bogoshorts Film Agency. ‘Pirsas’ tendrá su estreno mundial del 22 al 30 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián – España.