Yolanda Wong estuvo en el barrio El Pozón compartiendo con seguidores

Cartagena

Con mucha alegría recibieron los amigos del barrio El Pozón a la candidata a la gobernación Yolanda Wong, “Aquí yo tengo amigos de la política y fuera de la política, la diferencia de Yolanda Wong es que siempre está conectada con la gente, venimos en invierno y en verano, no venimos nada más a tomarnos la foto”, aseguró Wong.

Yolanda recorrió varios sectores en moto y casa a casa, visitando a los allegados que como siempre confían en sus capacidades y se mostraron dispuestos a apoyarla en su camino al primer cargo departamental.

“Aquí en El Pozón hemos dormido, hemos llorado cuando han sucedido desgracias, hemos traído obras como la estación de policía y la institución educativa más grande que tiene hoy El Pozón, obras que gestionamos como alcaldesa encargada”, dijo Wong.

La candidata resaltó que el trabajo que ha venido desempeñando por estas comunidades ha sido constante y no sólo en campaña y finalizó diciendo, “Obras son amores y la experiencia no se improvisa por eso creo que a dos o tres niñitos que quieren ser hoy dueños del departamento no podemos permitirles que vengan a organizar lo que nunca han trabajado”.