Corregimientos protestaron en el Peaje Marahuaco para exigir reunión con MinTransporte

Cartagena

Habitantes de corregimientos de la zona norte de Cartagena se congregaron en el peaje Marahuaco situado en la Vía al Mar entre Cartagena y Barranquilla, para realizar una protesta con el propósito de exigir una reunión con el ministro de Transporte, William Camargo, encuentro que se había pactado en los acuerdos hace varios meses en el que se hablaría la situación de este punto de recaudo.

“Habíamos quedado que el 10 de julio debíamos tener una reunión presencial con el ministro de Transporte y la ANI en Cartagena o en una de las comunidades. Y resulta que semana tras semana nunca tienen fecha y no nos prestan atención. Eso es porque están cobrando, porque nos están viendo pasivos y hoy queremos nuevamente estar acá”, aseguró Lesbia Santiago De Arco, líder de Arroyo Grande.

La líder recordó que la principal petición de las comunidades de Arroyo Grande, Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedra es que el peaje Marahuaco sea trasladado al kilómetro 42 en jurisdicción de Loma de Arena.

“Nosotros no decimos que lo quiten, sino que lo muevan. Ya llevamos 27 años de atraso. Aparte que no se nos consultó por arbitrario, están violando nuestro derecho como comunidades étnicas, cobijada por la ley 70. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar el 14 de junio en Bogotá en la Cámara de Representantes en el control político y el ministro de Transporte señala que ya estaba acordado Marahuaco con los líderes de estas comunidades cuando eso no ha sido cierto”, indicó.

Las comunidades exigen al ministro Camargo explicación y sustentar la existencia de las actas en las que supuestamente se fundamentan los acuerdos. “Ellos ofrecieron 20 mil millones de pesos para inversión social y nosotros sabemos que eso no va a ser realidad. Nosotros lo que queremos es que nos quiten el peaje y lo pongan en el lugar en donde debe ir, en el kilómetro 42, que ya no nos violenten más”, manifestó.

Durante la protesta, las comunidades y los integrantes del Comité No Más Peaje obligaron a subir las talanqueras como forma de protesta ante el silencio del Ministerio de Transporte sobre la situación de Marahuaco, una de las casetas más costosas del país.