Montero sueña con las Eliminatorias: Si estamos, lo disfrutaremos; si no, haremos fuerza

Millonarios venció 2-0 en El Campín al Once Caldas, resultado que le permite alcanzar su segunda victoria del semestre y de paso acercarse al lote de primeros con ocho unidades. Una de las figuras del compromiso fue Álvaro Montero, quien protagonizó intervenciones clave cuando el cuadro de Manizales logró dominar en la capital.

Finalizado el encuentro, Montero habló en zona mixta sobre la dura victoria conseguida en casa, elogió al canterano Sander Navarro y se mostró ilusionado con un eventual llamado a la Selección Colombia para disputar las eliminatorias sudamericanas.

“Partido difícil, estuvo complicado con un ritmo bastante alto…Si fuese por mí, que los rivales no llegaran. Estamos para aportar, ayudar al equipo en lo que más se pueda. No se logró sacar el arco en cero, pero ganamos. Ahí vamos sumando, esto es de equipo y esperamos seguir haciendo las cosas bien”, sentenció.

Sobre el gol sufrido en la segunda mitad, el experimentado guardameta reconoció que el centro de Dayro Moreno fue preciso y posteriormente Luis Miranda “definió de buena manera”. “Hay que felicitar al rival cuando hace las cosas bien”, complementó.

En cuanto a Navarro, fue claro al afirmar que se trata de “la próxima revelación del equipo”. En su opinion está reemplazando “de buena manera” a Elvis Perlaza (lesión de larga duración) y por lo pronto confía en que siga sumando actuaciones relevantes. Vale recalcar que en conferencia de prensa, el mismo Alberto Gamero indicó que se ve reflejado en el joven lateral.

Llamado a la Selección

Como se ha vuelto costumbre, Álvaro Montero espera ser convocado a la Selección Colombia. Con la ausencia de David Ospina (Al-Nassr), el cupo en el arco se abre para Camilo Vargas y el guardameta albiazul.

Bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, el guajiro de 28 años ha hecho parte constante del proceso e incluso este año tuvo actividad en dos encuentros amistosos. Frente a Estados Unidos disputó un tiempo y ante Irak estuvo la totalidad del duelo. En ambas ocasiones mantuvo su portería en cero.

Con el inicio de las Eliminatorias a la vuelta de la esquina, Montero dijo: “Uno anhela estar ahí, uno trabaja para estar en ese grupo. Estamos haciendo las cosas bien, vamos a ver qué pasa cuando salga la convocatoria. Si estamos, ahí lo disfrutamos; si no, hay que hacer fuerza también. No me han dicho nada todavía”.

Colombia iniciará su camino el próximo 7 de septiembre en Barranquilla frente a Venezuela y el 12 del mismo mes visitará a Chile en Santiago.