Gamero se refleja en Sander Navarro: Es un jugador atrevido, yo era un jugador de esos

Alberto Gamero, como ha sido una constante a lo largo de su proyecto al frente de Millonarios, debió recurrir una vez más a sus divisiones inferiores para solucionar algunas bajas sensibles en su esquema. Este fue el caso de Sander Navarro, lateral derecho de 20 años que debió suplir la ausencia de Elvis Perlaza, haciéndolo con honores en el presente campeonato.

El jugador, samario como el director técnico, fue una de las grandes figuras en el triunfo azul 2-1 sobre el Once Caldas, consolidándose cada vez más en la banda derecha. El jugador generó el primer gol del partido con un centro que desvió en el camino Andrés Correa y terminó depositándose en su propia puerta.

En la rueda de prensa posterior al juego, Gamero contó que se ve reflejado en el joven lateral derecho. “Eso lo tengo yo en mi mente, él es un jugador atrevido, le gusta ir al fondo y yo era un jugador de esos, yo era un jugador atrevido. Yo no era figura, yo era un jugador rendidor, eso es lo que le estoy viendo a Sander ahora, no veo que lo hayan sacado de figura en ningún partido, pero ha jugado muy bien, rinde, no necesita salir figura para estar bien y yo creo que ese era Gamero, constantemente iba al ataque, pequeñito”.

El samario bromeó, recordando el corte de pelo que le hicieron sus compañeros para su debut: “yo quedé bravo con ellos, porque ellos me le hicieron el corte, cuando me lo tenían que dejar con el pelito que tenía, porque se veía también elegante, se veía bonito, pero sí lo noto. Es un jugador que tenemos que llevarlo bien. Hoy es un jugador que necesita seguir aprendiendo cosas, tener los pies sobre la tierra, seguir trabajando como ha venido trabajando. Va a haber un momento en que le va a tocar ir a jugar a la Sub-20, como lo ha hecho Beckham Castro que tiene la edad para jugar allá, pero vamos a llevarlo bien. Ojalá que siga, porque necesitamos laterales en el fútbol colombiano”.

Entretanto, de su actuación este lunes y la evolución que ha venido presentando en su juego, destacó: “es un muchacho joven. Yo se lo ha dicho a él y a mi grupo, hay coneptos que el pelado entiende, ni siquiera que Gamero se los dice, eso se llama entender el juego y está contento, está tranquilo, está motivado. Tiene un respaldo, nosotros porque lo metemos, pero también tiene un respaldo muy grande en sus compañeros. Se ha entendido, porque con el que más ha jugado ahí es con Cataño, y se ha entendido bien”.

“Interioriza, va por fuera, va por dentro, te marca. Tiene que aprender cosas, pero es un jugador que nos ha dado una mano importante. Lástima lo de Perlaza, pero Sander es un prospecto nuevo de Millonarios, peleando la posición con Rosales y yo creo que ahí los vamos a tener a los dos, mientras que se recupera Perlaza y mientras se recupera Vega, que es el otro que podría alternar en esa posición”, concluyó al respecto.

Millonarios llegó a ocho puntos tras su victoria sobre el Once Caldas, los mismo que tiene el octavo, Independiente Santa Fe, pero con una diferencia de gol de -1; mientras que los Cardenales están en 0.