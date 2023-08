Tulio Gómez le da tiempo a Lucas González, pero le envía un mensaje: “Que no invente”

América de Cali no vive sus mejores días en cuanto a resultados deportivos bajo la dirigencia del entrenador Lucas González, quien llegó a mediados de año tras su destacada labor en Águilas Doradas. Si bien apenas lleva seis encuentros dirigidos, con uno solo ganado, tres perdidos y dos empatados, alguna parte de la afición ya comienza a pedir la cabeza del técnico bogotano.

No obstante, desde la dirigencia del cuadro Escarlata son conscientes que se le debe dar espera al proyecto del entrenador de 42 años, tal y como mencionó el máximo accionista, Tulio Gómez, en diálogo con El VBar de Caracol Radio. Eso sí, le dejó un mensaje claro: que no invente y “haga la fácil”.

“No, apenas lleva pocos partidos. Así empezó Guimarães, lo aguantamos y quedó campeón, así empezó Juan Cruz, lo aguantamos y quedó campeón. Hay que darle margen de espera”, inció respondiendo Tulio cuando se le preguntó por si pensaba en sacar a González. “El hombre sabe, pero tiene que hacer la fácil. No inventar”, agregó al respecto el ahora aspirante la Gobernación del Valle del Cauca.

Sin embargo, reflexionó y aseguró que al entrenador le ha tocado poner a jugadores en otras posiciones, sobre todo en defensa, debido a las bajas por lesión que han sufrido. “El hombre sabe, pero tenemos ausencias importantes en defensa y toca improvisar, pero ya casi regresan jugadores y utilizar jugadores en la posición que es. Pero el hombre sabe y trabaja y cuando usted trabaja, tarde que temprano, llegan los resultados”, dijo.

Asimismo, aseguró que se reunieron junto al Comité Deportivo para evaluar el rendimiento y manifestó que no se han dejado amedrentar por los comentarios en redes sociales.

“Nosotros hemos sido muy seguros en eso (elección de Lucas González) y no nos dejamos presionar de redes y periodistas. Cuando uno ve que un técnico trabaja y sabe, uno sabe que los resultados llegarán. Hay que apoyar a los técnicos jóvenes”, comentó.

Situación de Iago Falque

Durante la semana, la camioneta del futbolista español recibió dos impactos de bala cuando el conductor se encontraba cerca de la sede del club en medio de un intento de hurto, pero Falque no se encontraba dentro del vehículo. Esta situación ha hecho que el futbolista baraje la posibilidad de dejar a los Diablos Rojos, ante una desbordada inseguridad en Cali que preocupa al jugador y su familia.

“A Iago lo preocupó. Días atrás estaba en un restaurante y cerca de donde él estaba, mataron a alguien, entonces nosotros ya nos acostumbramos a la violencia, pero personas como Iago, que están enseñados a un país donde hay mucha seguridad, eso les preocupa. Además, en la familia están preocupados, porque la mamá de Falque es una dirigente política muy importante allá (en España) y eso les preocupa que acá en Colombia, haya presenciado esos hechos violentos en dos meses”, dijo Tulio sobre la situación del español.

“Él no está en Cali. nosotros le dijimos que lo pensara y lo analizara, porque el miedo, de una bala perdida, un atraco... le dijimos que no lo íbamos a presionar para que se quede o se vaya. Está fuera de Cali, pero no sé dónde está”, dijo sobre el paradero de Falque, del que se dice se encuentra en España y queda en sus manos la decisión de si continúa o no, ya que no se trata de un tema económico, sino personal.

