Arturo Reyes elogió la labor del Bolillo: “hizo un buen trabajo en muchos aspectos”

El Junior estrenará director técnico en su próximo partido contra La Equidad, donde buscarán romper la racha de derrotas en calidad de visitante. Arturo Reyes habló con El Vbar de Caracol Radio sobre su llegada al cuadro barranquillero y compartió un pronóstico de lo que se viene para los Tiburones.

“Creo que hay una nómina buena, de buenos jugadores que están pasando por un momento difícil en la parte mental y emocional, pero que todo eso cambia en el momento en el que el rendimiento y los resultados vayan de la mano”, señaló el entrenador respecto a la dificultad que representa sacar al equipo del momento en el que está. Y afirmó que tiene la obligación de conseguir por lo menos seis puntos cada dos o tres partidos.

Ante la tensión que se sigue viviendo, tanto al interno del equipo, como por parte de la hinchada, el samario está seguro que una victoria actuaría como un bálsamo para el cuadro rojilanco. “Lo más importante es buscar inminentemente resultados para que el ambiente también empiece a mejorar”, comentó

Además, habló sobre la salida de Quintero y afirmó que hay pocos jugadores como él. Sin embargo, no criticó al Bolillo. “Yo creo que cada uno tiene que hacerse responsable de sus decisiones (...) El cuerpo técnico del profe Bolillo hizo un buen trabajo en muchos aspectos, sobretodo en la organización defensiva del equipo”, añadió al elogiar el trabajo del exentrenador.

Asimismo, destacó que tiene una excelente relación con los Char y que de darse los resultados, a pesar de que su contrato concluye en diciembre, podría quedarse dirigiendo al equipo. “Esas son las condiciones que hay y las condiciones que asumimos”, señaló respecto a su pronto regreso a la dirección luego de tan solo cinco meses de ausencia.

Estas fueron las declaraciones de Arturo Reyes:

Su regreso al Junior

Diagnóstico inicial del equipo: A mí me parece que los resultados siempre ayudan a que las cosas vayan saliendo cada vez mejor y como al principio, pues los resultados no han sido los que todo este grupo esperaba. Cualquier persona empieza a sentir esa presión, yo creo que el grupo de jugadores necesita ese resultado que los convenza de que son buenos jugadores y que tienen un buen equipo, de que han trabajado bien, que el cuerpo técnico del profe Bolillo hizo un buen trabajo en muchos aspectos, sobretodo en la organización defensiva del equipo. Este es un equipo que creo que hace un buen trabajo zonal y cada entrenador seguramente va a intentar darle su toque especial y yo espero que, como a mí me gustan los equipos que intenten proponer e intenten ir hacia adelante, poco a poco este equipo, con los jugadores que tiene pueda ser un equipo que busque mucho más el arco.

En qué ha cambiado el equipo: Sí pasaron cinco meses, pero este equipo yo lo veo de pronto con mayor cantidad de jugadores en varias posiciones. Yo me encontré con una nómina amplia y creo que eso es bueno también para el momento que está viviendo el Junior porque le da la posibilidad al entrenador de tener muchas variantes en todas las posiciones y todos son buenos jugadores. Todos son jugadores con categoría, que han jugado partidos importantes, que han jugado en varios clubes, que han estado en selecciones y lo único que tenemos que hacer nosotros como entrenadores es brindar contextos para que ellos se puedan desarrollar, así que a eso le estamos apostando, a que ellos crean primero en ellos, que sí se puede y que vamos para adelante.

Relación con los Char

Nueva etapa: Sí, es diferente por varios motivos. Yo siento que en estos momentos hay un grupo que está muy numeroso, bien armado en todas las líneas con varios jugadores por posiciones donde hay por escoger y eso que hace también en algún momento del torneo va a ser importante. Creo que hay una nómina buena, de buenos jugadores que están pasando por un momento difícil en la parte mental y emocional, pero que todo eso cambia en el momento en el que el rendimiento y los resultados vayan de la mano.

Acuerdo con el equipo: Este es un club que me ha ayudado a mí a formarme como entrenador también y como persona. He trabajado mucho tiempo en sub categorías menores, he trabajado en el equipo profesional también y es claro que tengo todavía un vínculo laboral con ellos por un acuerdo que hice y en este momento difícil en la parte deportiva me presentaron la propuesta de que pudiera ayudar en estos momentos y les dije que sí.

Confianza de Fuad Char: Sí, Don Fuad fue claro, nosotros, atendiendo al tema contractual que todavía teníamos con la institución, que tenía en diciembre, los dos dijimos que lo mejor era evaluar en diciembre qué decisión se iba a tomar de parte de ellos y nuestra también. Así que esas son las condiciones que hay y las condiciones que asumimos.

Futuro del equipo

Resultados esperados: Yo creo que le estamos apostando inicialmente a ir partido tras partido porque tenemos tres puntos y si tu empiezas a sumar para poder hacer 30 o 31 hay que hacer 28 juntos. Con los partidos que nos faltan, a pesar de que son muchos, todos sabemos que el torneo colombiano no es tan fácil, vamos a intentar ir a juego tras juego, cada dos o tres partidos habría que sumar mínimo seis puntos. Entonces no es una tarea sencilla, pero yo creo que hay un buen grupo y cuando en estos grupos las cosas empiezan a fluir y empiezan a salirle bien, se puede encontrar una línea de resultados, de rendimiento para poder aspirar a entrar entre los ocho.

¿Jugará con la memoria que dejó antes de la llegada del Bolillo? Yo creo que en estos momentos que el ambiente está tan difícil, lo más importante, es el nombre de esta institución, y el nombre de esta institución está pasando por un momento deportivo muy complejo y los nombres no son lo importante en estos momentos, ni siquiera el entrenador de turno, la persona que está al frente del equipo, no es lo más importante en estos momentos. Yo creo que tenemos que centrar toda nuestra energía, la gente que quiere a esta institución, en tratar de que este equipo empiece a mejorar, empiece a sentirse mejor y que los resultados aparezcan.

Diágnostico inicial del equipo

Relación con el equipo: La familia Char, al menos yo voy a hablar por Arturo Reyes, ha sido siempre muy especial. Yo conozco a Don Fuad desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el mismo momento en el que empecé a trabajar en el Barranquilla Fútbol Club, que duré casi cuatro cinco años trabajando constantemente con una gran de cantidad de jugadores que han salido al fútbol profesional e internacional. Hicimos una relación basada mucho en la confianza y en la lealtad y yo creo que a personas como Don Fuad y toda la gente que trabaja alrededor de él, hay que ser muy correctos en todo y él nos ha mostrado siempre apoyo y a pesar de que en algunos momentos él tiene que tomar decisiones y eso es muy respetable siempre, nosotros nos guardamos mutuamente mucho cariño y respeto.

Cariño de los hinchas: Aquí hay varias cosas interesantes. Una cosa es el aficionado que va al estadio, otra cosa es el aficionado que no puede ir muchas veces también. Yo estoy en la calle, me gusta caminar mucho y yo siempre he encontrado respeto, cariño de la gente. Lógicamente eso pasa en todos lados que los resultados no se dan en el equipo y como me pasó a mí también, que las cosas no empezaron bien para mí y la gente pide que haya un cambio. Pero lo más importante en estos momentos no es ni siquiera los jugadores ni el entrenador, sino la institución. Esta institución que vuelva a los primeros lugares donde siempre ha estado, donde se ha mantenido y con la nómina de jugadores se puede hacer.

Su perspectiva de los jugadores

Reemplazo de Juan Fernando Quintero: Juan Fernando es un jugador especial, un jugador increíble, él ve las cosas dentro del campo como si estuviera arriba en la tribuna, es una cosa impresionante, pocos jugadores tienen esa virtud que él tiene. Yo creo que aquí hay otro tipo de jugadores, pero ese otro tipo de jugadores también tiene condiciones, tiene capacidad y hay que tratar de jugar de la mejor forma para buscar resultados. Acá lo más importante es buscar inminentemente resultados para que el ambiente también empiece a mejorar.

Salida de Quintero y Viera: Yo creo que cada uno tiene que hacerse responsable de sus decisiones. Los momentos siempre son diferentes, yo estuve dos veces con Sebastián, a mí me parece un excelente profesional, un excelente arquero, un tipo que siempre se entregó por una institución como esta, un jugador muy importante en la plantilla. Y en el caso de Juanfer, creo que fue más una decisión de él. Está buscando en estos momentos ponerse a punto, me imagino, para poder debutar en Argentina y bueno, también le deseamos lo mejor.

Lencina y Bacca: Está también Steven Rodríguez que ahorita en estos momentos no está disponible porque tiene un inconveniente de lesión, pero ya está saliendo y seguramente en pocos días ya se pone a punto. A mí me parece que Carlos (Bacca) viene mejorando su rendimiento. Lencina es un jugador también en el que puedes encontrar que presiona, que es muy fuerte de espaldas al arco que, a pesar de que no es un jugador de mucha estatura, es un jugador que se sabe mover en el frente de ataque y que en balones de costado y centro también se sabe ubicar, tiene buen juego aéreo a pesar de no ser la característica más importante de él la estatura, no es de esos nueve grandes, son dos jugadores que se pueden complementar perfectamente y ya han dado muestras de que sí pueden jugar juntos.