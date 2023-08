Arturo Reyes tras su llegada al Junior: “no hay nada que no se pueda solucionar ganando”

El Junior ya hizo el anuncio oficial del nuevo director técnico que reemplazará al ‘Bolillo’ Gómez luego de su renuncia. En rueda de prensa, el conjunto barranquillero presentó a Arturo Reyes como nuevo entrenador, quien aseguró que trabajará sobre las bases del cuerpo técnico anterior y reconoció que el ambiente es complicado, aunque sabe que esto se puede solucionar con triunfos.

Tras su reciente salida a mediados de marzo, el exfutbolista de 54 años regresa para dirigir a los barranquilleros por tercera vez. El club afirmó que debido al corto tiempo y el número de partidos que debe enfrentar el equipo, debían tomar una decisión ágil y por eso optaron por él.

Ante el tenso ambiente que se ha vivido en las últimas semanas, Reyes es recibido por una hinchada que no está dispuesta a soportar más derrotas. “Es lógico y estoy claro en eso de que el ambiente es difícil, pero no hay nada que no se pueda solucionar ganando”, afirmó al respecto.

“Nuestra idea es trabajar sobre lo del cuerpo técnico anterior, construir sobre eso y mejorar la autoestima de los jugadores, eso es muy importante”, comentó sobre la realidad a la que se enfrenta, con los jugadores afectados por la falta de apoyo y por la hostilidad y tensión que han caracterizado los últimos partidos, le espera un difícil camino.

Luego de la derrota a manos del Cúcuta Deportivo que los dejó fuera de la Copa Colombia en octavos de final, la fanaticada espera que haya cambios contundentes que se evidencien en la cancha en los próximos partidos.

Estas fueron las declaraciones de Arturo Reyes:

Su regreso al Junior: “Esto es un equipo que tiene buenos jugadores y necesita el cariño de todos. Debemos trabajar por una institución como esta”.

Nómina actual: “Son dos nóminas diferentes. Con la que yo empecé el torneo anterior y la que hay ahora. Esta es mas robusta, mas fuerte y esperamos que los resultados comiencen a aparecer. Esta es una mejor nómina que la que yo tuve”

Perspectiva de la fanaticada: “Aqui lo mas importante es la institución y tenemos que trabajar por ella. El ambiente no es bueno para este grupo de jugadores y lo que esperamos es que nos podamos unir todos en pro de una causa que es Junior como tal y creemos que estamos cerca de que este equipo lo haga. Ya ha dado muestras de mejoría y con un resultado positivo la confianza va a regresar y eso hará que el aficionado lo sienta y que vea al equipo corriendo, jugando, intentando. Es lógico y estoy claro en eso de que el ambiente es difícil, pero no hay nada que no se pueda solucionar ganando”.

¿Qué se debe trabajar en el equipo? “Este es un equipo que dentro de lo defensivo tiene conceptos claros. Nuestra idea es trabajar sobre lo del cuerpo técnico anterior, construir sobre eso y mejorar la autoestima de los jugadores, eso es muy importante. Eso lógicamente te lo van a dar los resultados y hay que trabajar para que estos aparezcan rápidamente”.

Razones de su retorno: “Yo tengo un vínculo con la institución, salí en marzo y después hice un arreglo con el club. En estos momentos, salvo tres o cuatro jugadores, todos han trabajando conmigo. Incluso enamorado y Deiber que recién llegaron. Pensando en eso, el directivo piensa en mi, una persona que ya está acá, que está lista. Yo siempre he sido muy agradecido con una institución como esta y es momento de dar una mano”.