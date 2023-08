Pablo Palma, líder de Santa Marta que afina el lápiz para trazar proyectos de desarrollo

Santa Marta

La particularidad de los jóvenes de Santa Marta, sobre todo aquellos que hacen control social y críticas de las “pocas” gestiones de las administraciones, tiene implicaciones positivas en el desarrollo de la sociedad, así como de las comunidades menos favorecidas y ‘abrazadas’ por la desidia estatal.

Los jóvenes de hoy manejan un liderazgo acorde a su contexto y perspectiva. Así es el caso del Comunicador social y periodista, Pablo Palma, quien a sus 28 años de edad está demostrando un interés por incentivar a esta generación a compartir sus ideas enfocadas en crear proyectos de construcción de una sociedad equitativa y justa para todos.

Y es que la pasión de Palma no se ha limitado solo en ejercer funciones derivadas de su profesión, sino que se ha involucrado activamente en su comunidad como líder cívico, siendo el Presidente de la Junta de Acción Comunal de Altos de Bahía Concha, desde donde hizo pública su postura para ser edil de toda la localidad dos por el partido Conservador N° 81.

“He trabajado incansablemente durante más de ocho años para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta localidad. En mi búsqueda por contribuir al bienestar de los habitantes de esta zona, me he destacado por tratar de ser un ferviente defensor de los derechos de las comunidades de la antigua comuna 5 de Santa Marta. Mi lucha, digamos que de manera particular, ha sido en temas medioambientales, lo que lo me ha llevado - gracias a Dios - a abogar por la reubicación del Relleno Sanitario de Palangana”, refiere este joven dirigente.

Pablo Palma sostiene que, consciente del impacto ambiental y las consecuencias para la salud pública, ha trabajado incansablemente para sensibilizar a las autoridades y a la ciudadanía sobre la importancia de encontrar soluciones sostenibles para la gestión de residuos.

SUS LOGROS COMO DIRIGENTE CÍVICO

Durante sus ocho años de trabajo social como líder comunal y presidente de la Junta de Acción Comunal de Altos de Bahía Concha, Pablo Palma asegura que ha logrado llevar a cabo una serie de proyectos y acciones que han tenido un impacto significativo en la comunidad.

Uno de los logros más destacados es la ejecución de un comedor comunitario que atiende a más de 200 niños del sector Bahía Concha, proyecto que inició con el apoyo fundamental del comité de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, quienes provienen de familias de escasos recursos. Este comedor fue establecido con recursos propios de los residentes del sector y ha sido un pilar fundamental para brindar alimentación, así como apoyo a los más pequeños, asegurando una nutrición adecuada y un espacio seguro donde puedan recibir atención y cuidado.

Además, en colaboración con la cooperación internacional y la Cruz Roja, Pablo Palma con Alfa Benítez, líder social, lideró el proyecto de remodelación de la cancha del sector. Esta iniciativa no solo ha proporcionado un espacio de recreación y deporte para los jóvenes y adultos de la comunidad, sino que también ha fortalecido la cohesión social y el sentido de pertenencia.

Hay que mencionar que, Pablo Palma también ha trabajado por la inseguridad, movilidad y el desarrollo del turismo de su localidad, así como una serie de esfuerzos encaminados en la optimización de las prestaciones de los servicios públicos en el sector Bahía Concha.

“En colaboración con la Policía Nacional y con el apoyo de agencias internacionales, se han creado frentes de seguridad para resguardar y proteger a la población local. Además, hemos trabajado conjuntamente para atender a la población migrante y de acogida en la zona, llevando a cabo jornadas de salud que benefician a toda la comunidad”, finaliza Pablo Palma.