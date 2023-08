Lluvia de Perseidas 2023: ¿Por qué se llaman lágrimas de San Lorenzo?

En la noche este 12 de agosto y la madrugada del 13 del mismo mes los ciudadanos a nivel mundial podrán ver una lluvia de estrellas. Esto gracias a que por esta fecha todos los años el planeta pasa cerca a los restos de un cuerpo celeste.

Lo anterior significa que por la traslación y rotación de la Tierra las personas en el mundo pueden percibir este fenómeno natural que atrae bastantes espectadores cada año. Esta lluvia de estrellas es comúnmente conocida como Lluvia de Perseidas, pero también recibe otro nombre, cada uno con argumentos distintos.

El primero tiene que ver con la ubicación en el espacio del meteoro Perseo, del que se ha explicado que provienen estos pequeños cuerpos celestes. El segundo nombre, las Lágrimas de San Lorenzo, se debe a que justo este fenómeno se presenta cerca al 10 de agosto, el cual es el día del Santo San Lorenzo.

Además, se ha explicado que este fenómeno natural tiene que ver con el cometa 109/p Swift - Tuttle. Este cuerpo cuerpo celeste fue visto por última vez en el año 1992, cuando ingresó a la atmósfera de la Tierra.

La razón por la que las estrellas fugaces logran iluminarse tiene que ver con su rápido desplazamiento en el espacio. Estas en particular tienen una velocidad cercana de 60 km por segundo cuando atraviesan el cielo de la Tierra.

Adicionalmente, por su velocidad estos cuerpos celestes terminan calentándose y generando la luz que las hace destacarse.

Aunque esta lluvia de estrellas se puede ver en suelo colombiano, los expertos han mencionado que puede ser visto de mejor manera desde el hemisferio norte.

¿Cómo ver la Lluvia de Perseidas en el país?

Tal como se mencionó anteriormente este fenómeno puede ser visualizado desde Colombia. Sin embargo es importante tener en cuenta algunos detalles para poder apreciarlo de la mejor manera.

Expertos han detallado que no es necesario usar equipos como telescopios o binoculares, pues este fenómeno puede ser apreciado sin necesitar la ayuda de estos dispositivos.

No obstante, es importante que los ciudadanos busquen un lugar que no esté muy iluminado, así como es necesario que el cielo de donde estén no cuente con nubes en ese momento.

A partir de la tarde del 12 de agosto y hasta la mañana del 13 del mismo mes se presentará el fenómeno. Pero en el caso de Colombia las estrellas fugaces se podrán ver a partir de la medianoche.